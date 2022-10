Juwel Krattenmacher schießt Haching zur Herbstmeisterschaft Wagner verspricht bis zum Sommer "volle Attacke"

Die SpVgg Unterhaching macht den Herbstmeistertitel am letzten Hinrundenspieltag mit einem 4:3 (3:2) in einer mitreißenden Partie gegen den 1. FC Schweinfurt perfekt.

Die in der Abwehr ungeordnet auftretenden Unterfranken ließen sich allerdings vom anschließenden Hachinger Sturmlauf mit einer Chance für Dennis Waidner (34.) allerdings nicht beirren und legten ihrerseits noch einmal nach. Lukas Aigner beförderte eine Hereingabe nach einer Ecke ins Hachinger Tor zum 2:3 aus Sicht der Unterfranken.

Das muntere Scheibenschießen ging nach zwei weiteren Hachinger Chancen durch Pisot (26.) und Welzmüller (30.) weiter. Nachdem Schweinfurts Liga-Top-Torjäger Adam Jabiri mit einem Kopfball zunächst noch an SpVgg-Schlussmann René Vollath gescheitert war (31.), fiel auf der anderen Seite im direkten Gegenzug der nächste Treffer. Der agile Niclas Anspach nahm einen Steilpass mustergültig mit und versenkte den Ball vor FC-Torwart Nico Stephan zum 3:1 (31.).

Vor allem im ersten Durchgang erlebten die 2000 Zuschauer im Unterhachinger Sportpark gleich zahlreiche Tore und viel Dramatik. Gleich nach 102 Sekunden traf Schweinfurts flinker Außenbahnspieler Malik Mc Lemore nach einem schnellen Vorstoß der Gäste zum 0:1 (2.). Und keine fünf Minuten später schlug dann auf der Gegenseite Hobsch zurück. Der Hachinger Angreifer markierte nach einer Ecke per Kopf sein zwölftes Saisontor zum 1:1 (6.). Auch der nächste Treffer wurde nach einer abermals von Maximilian Welzmüller hereingebrachten Ecke erzielt: Diesmal leitete Stürmer Mathias Fetsch den Ball im Strafraum an den zweiten Pfosten zum aufgerückten Innenverteidiger David Pisot weiter, der zum 2:1 einschob (12.).

Unterhaching – Zum Abschluss der Hinrunde der Regionalliga Bayern hat die SpVgg Unterhaching den Fans noch einmal ein richtiges Spektakel geboten. Fünf Tore in einem rasanten ersten Durchgang, eine rote Karte für einen Hachinger Trainer sowie ein spätes Siegtor von SpVgg-Talent Maurice Krattenmacher gehörten dabei zu den Höhepunkten des Spiels mit den beiden Top-Torjägern Patrick Hobsch von der SpVgg und dem Schweinfurter Adam Jabiri.

Als kurz nach dem Seitenwechsel Schweinfurts Tim Kraus den Ausgleich zum 3:3 erzielte (47.), drohte die Partie zwischenzeitlich wieder zugunsten der „Schnüdel“ zu kippen. Dieser Ausgleich blieb allerdings aus, denn die Hausherren bestimmten fortan wieder das Spielgeschehen gegen nun defensiv ausgerichtete Gäste. Zunächst hatte die Heimelf noch Pech. Fetsch setzte einen Kopfball knapp am Tor vorbei (60.). Einen Schuss von Anspach hielt dann Schweinfurts Torwart Stephan (65.) und Hobsch köpfte über das Gäste-Tor (68.).

In der nun immer hitziger werdenden Partie handelte sich dann nicht nur SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner eine gelbe Karte ein. Co-Trainer Thomas Kasparetti traf eine Entscheidung des Schiedsrichters Andreas Hummel noch härter. Der Unparteiische aus dem Allgäu zeigte Kasparetti diev rote Karte, nachdem dieser einen ins Seitenaus rollenden Ball weggeschossen hatte.

In den hektischen Schlussminuten wurde dann Krattenmacher zum Matchwinner. Der 17-jährige Offensivspieler fasste sich aus der Distanz ein Herz und erzielte unter gütiger Mithilfe des unglücklich agierenden Stephan aus rund 20 Metern die abermalige Führung (81.). Der entscheidende Treffer zum Heimsieg des Top-Talents war nach der letzten Großchance der Partie für die Gäste (89.) letztlich auch der entscheidende Treffer zum Hachinger Herbstmeistertitel, den die SpVgg im Falle eines Unentschiedens an den mit 2:1 gegen Rain erfolgreichen Verfolger von den Würzburger Kickers hätte abtreten müssen. „Mein Anspruch ist, dieses Jahr bis zum Sommer volle Attacke zu gehen. Ich freue mich über die Momentaufnahme. Aber ich weiß, dass es nicht mehr ist. Im Fußball geht alles so schnell“, urteilt Wagner nüchtern über Platz eins nach der Hinrunde.

SpVgg Unterhaching – 1. FC Schweinfurt 4:3 (3:2)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Waidner (57. Mashigo), Pisot, Zentrich (57. J. Welzmüller), Ehlich - Krattenmacher (89. Grob), M. Welzmüller (57. Schwabl), Stiefler, Anspach (86. Schmid) - Fetsch, Hobsch 1. FC Schweinfurt: Stephan - Zeller, Billick, Mihaljevic - Böhnlein (85. Spanoudakis), Kraus - Aigner, Fery (60. Moll), Engel (90. Pfarr) - Mc Lemore (80. Bazdrigiannis), Jabir Tore: 0:1 Mc Lemore (2.), 1:1 Hobsch (6.), 2:1 Pisot (12.), 3:1 Anspach (31.), 3:2 Aigner (39.), 3:3 Kraus (47.), 4:3 Krattenmacher (81.) Gelbe Karten: Fetsch, Hobsch / Kraus, Böhnlein, Mihaljevic Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau); Zuschauer: 2000