Jürgen Ihlefeld: "Platz 3 muss unser Ziel sein" SG Geismar/Züschen will nochmal angreifen

"Die Weiterentwicklung in dieser Saison ist gut, spielerisch sowie offensiv haben wir unsere Stärken. Defensiv müssen wir uns absolut steigern. Mit vier Niederlagen bin ich nicht zufrieden was eine bessere Platzierung verhindert hat", so Ihlefeld, der das Team erst in dieser Saison übernommen hat.

An den defensiven Baustellen wird man dann ab den 30. Januar 2023 arbeiten, wenn Ihlefeld zum Trainingsauftakt bittet. Mit im Schnitt 20 Spielern in den Trainingseinheiten in der Vorrunde, hofft der 60-Jährige auch in der Wintervorbereitung auf eine ähnlich gute Beteiligung. Auch wenn der Zusammenhalt innerhalb des Teams sehr gut ist, sind weitere Teambildings wie Go-Kart fahren, ein Thermenbesuch oder Wandern geplant.

Ihlefeld: "Ich denke nächste Saison können wir oben mitspielen."