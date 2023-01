Jubiläum, Bezirksliga-Duo und Derbys in Sinzing Das Sinzinger Hallenmasters geht in seine zehnte Runde – mit vielen altbekannten Gesichtern und einem Neuling

Eine stimmungsvolle Sinzinger Halle, Budenzauber nach den „alten“ Hallenregeln, Lokalderbys und massig Tore – Begriffe, die mittlerweile schon traditionell zusammengehören. Mal wieder lädt der SC Sinzing Mannschaften aus der Umgebung ein, sich beim Hallenmasters zu messen. Bereits in den Vormittagsstunden ermitteln die Damen aus acht Anwärtern ihren Sieger. Ab 14 Uhr sind die Herren am Zug. In zwei Gruppen à vier Mannschaften werden zunächst die Halbfinalisten ermittelt, die schließlich ab 16.30 Uhr um den Finaleinzug fechten. Ein „ungezwungenes, recht gut besetztes Turnier ohne große Hektik und Stress“, wünscht sich Franz Schöppl, Vorsitzender und nun auch Fußball-Abteilungsleiter des Sportclubs.



In den neun vorangegangenen Auflagen brachte das Turnier vier Sieger hervor. Serienmeister FC Viehhausen, anschließend je zweimal den FC Kelheim und den BSC Regensburg. Auf den TSV Alteglofsheim folgte bei der vorerst letzten Ausgabe erneut Viehhausen. Natürlich strebt man dort die Titelverteidigung an. Neben dem FCV sorgt die SpVgg Ziegetsdorf aus der Bezirksliga Süd für etwas höherklassigeren Flair. Außerdem gehen Kreisligist Undorf, Eilsbrunn/Jura und Stadtamhof aus der Kreisklasse sowie der SC Kelheim aus der A-Klasse an den Start. Alles bekannte Gesichter, einzig Ziegetsdorf gibt sein allererstes Stelldichein beim Masters. Das Achterfeld komplettieren die Gastgeber vom SC Sinzing (Kreisliga) mit Team Rot und Schwarz.



Wir berichten für Euch per Liveticker vom Turniergeschehen. Hier geht's zum kompletten Spielplan (einfach klicken).