Jahn Hiesfeld: Mit fünf Neuen zum Klassenerhalt Bezirksliga, Gruppe 6: Ein neuer Trainer und fünf neue Spieler sollen dem TV Jahn Hiesfeld den Klassenerhalt sichern.

Sportlich war es eine Hinserie mit Höhen und Tiefen. Nach gutem Start in die Saison folgte eine Niederlagenserie von sechs Spielen, an deren Ende Trainer Silvano Bedrina zurücktrat und den Weg für neue Impulse freimachte . Interimsweise übernahm sein bisheriger Co-Trainer Sven Verlinden, der auch gleich mit einem 2:0-Derbysieg gegen den SuS 09 Dinslaken aufhorchen ließ. Im zweiten Spiel unter seiner Regie gab es dann jedoch ein ernüchterndes Remis gegen das Tabellenschlusslicht SV Emmerich-Vrasselt. Verlinden hätte gerne weiter den Cheftrainerposten bekleidet, doch der Verein entschied sich anders und holte Dirk Lotz, der nun den Klassenerhalt schaffen soll .

Kaum mehr als ein halbes Jahr ist es her, als der TV Jahn Hiesfeld seine bislang letzte Partie in der Oberliga Niederrhein bestritt. Der freiwillige Rückzug und Neustart in der Bezirksliga war da zwar bereits bekannt, aber dennoch musste der Verein eine große Umstellung meistern. Aus dem Oberliga-Kader verabschiedeten sich fast alle Kicker der Veilchen, nur eine handvoll war bereit, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen. Die bis dato zweite Mannschaft wurde zur ersten Elf befördert und war fortan das Aushängeschild des TV Jahn.

Für das Ziel Klassenerhalt hat der Verein nun fünf neue Spieler verpflichtet, darunter auch zwei Rückkehrer. Auf der Torhüterposition kommt mit Marvin Cyrus ein erfahrener Schlussmann vom VfL Grafenwald. Aus der A-Jugend von Dinslaken 09 wechselt Keeper Mats Bennmann an den Rotbach. Gemeinsam sollen die beiden Luca Maltig ersetzen, der im Rahmen seinen Studiums ein Auslandssemester antritt. Zurück an die alte Wirkungsstätte kehren Verteidiger Phil Klemm und Angreifer Lucas Dzieczichowicz. Als weitere Verstärkung für die Defensive ist Can Nazikkol vorgesehen, der die Jugend bei den Sportfreunden Hamborn 07 und MSV Duisburg durchlief, zuletzt aber ein halbes Jahr ohne Verein war.

"Die Mannschaft hatte vorher schon deutlich mehr Potenzial als am Ende dabei herumkam. Mit Can Nazikkol und Phil Klemm haben wir zwei Spieler mit ordentlich Qualität und Erfahrung dazubekommen. Die beiden neuen Torhüter werden uns definitiv auch weiterhelfen", erläutert Lotz in der NRZ. Gemeinsam ist das Team bereits in die Vorbereitung gestartet. Um Punkte geht es am 26. Februar wieder. Dann empfängt der Jahn den RSV Praest.