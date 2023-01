Ivancic gibt ehrgeiziges Ziel für die Rückrunde aus Landesliga, Gruppe 1: Die SG Unterrath ist bereit für den Kampf um den Klassenerhalt.

Inwieweit der im Laufe der Saison als Nachfolger von Muhammet Isiktas verpflichtete Trainer Christian Schmitz der Mannschaft die nötige Mentalität für den anstehenden Abstiegskampf einimpfen kann, bleibt abzuwarten. Zumal der Coach ohnehin zunächst den Schwerpunkt auf körperliche Fitness legen will. „Es ist ganz wichtig, dass Christian die Jungs motiviert und ihren Ehrgeiz und Willen weckt. Fußballerisches Talent haben wir genug in unseren Reihen“, betont Ivancic.

Ohne Verstärkung zum Klassenerhalt

Personell wird sich in der Winterpause am Franz-Rennefeld-Weg trotz der enttäuschenden Hinrunde wohl wenig tun. Abgänge sind bislang nicht bekannt. Die Suche nach ein bis zwei Verstärkungen hat bislang auch noch zu keinem Erfolg geführt. Auch von der Idee, den Konkurrenzkampf im Kader durch das dauerhafte Hochziehen von Talenten aus der U19 zu erhöhen, hält Ivancic nichts. „Wenn bei uns alle Spieler gesund sind, haben wir genug Qualität.“

Ivancic hofft stattdessen, dass mit Ausnahme des Langzeitverletzten Milan Senic alle Spieler in der er Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Zudem feierte mit Rückkehrer Ilias El Joudi ein Hoffnungsträger schon in den letzten vier Partien des vergangenen Jahres sein Comeback im SGU-Trikot. El Joudi hatte sich im vergangenen Sommer eigentlich zum Oberligisten FSV Duisburg verabschiedet. Der Mittelfeldspieler soll in den verbleibenden Partien gemeinsam mit dem ebenfalls erst kürzlich zum Team gestoßenen US-Amerikaner Branton Saunders für eine größere Stabilität im Defensivverbund sorgen. Denn nur so scheint es realistisch, alle verbleibenden Heimspiele zu gewinnen.