Irreparable erste halbe Stunde

Wie schon angedeutet, verliefen die ersten 33 Spielminuten katastrophal. Die Hausherren verteilten eine Einladung nach der anderen und die Gäste waren in der Lage, diese dankend anzunehmen. So stand es ruck-zuck 0:4. Ein Totalausfall der ganzen Mannschaft. Doch bis zum Halbzeitpfiff konnte man sich weitestgehend „stabilisieren“.

Nach einer guten Halbzeitansprache von Trainer Peter Klär war man gewillt, nicht komplett unterzugehen. Aber, dass die Spielanteile und die Torchancenverteilung fast einen 180 Grad „Turnaround“ machen, hätten selbst kühne Optimisten nicht für möglich gehalten. Kurz nach Wiederbeginn konnten die Gastgeber den ersten Treffer markieren (53.). Nach klugem Steckpass von David Bolz war Thomas Schillak in einer aussichtsreichen Abschlussposition. Diese nutzte er und schoss flach ins lange Eck – 1:4. Die Einwechslung von Enis Azemi, nach jahrelanger Abstinenz, brachte deutlich mehr Struktur und Belebung ins Angriffsspiel. Luca Müller brachte eine Flanke nach der anderen in den 16er der Gäste. Torchancen durch Ströbel, Azemi und Schillak waren die Folge. In der 70.Spielminute fiel das 2:4. Luca Müller bekam an der Strafraumkante den Ball und zog ab. Der Schuss schien nicht unhaltbar gewesen zu sein, doch egal – drin ist drin. Die SG Wyhl/Endingen drückte weiter auf das Gaspedal und schnürte die Gäste regelrecht ein. Die beste Möglichkeit hatte David Bolz, doch seinen 20 Meter Schlenzer konnte der Keeper gerade noch aus dem Winkel kratzen. Wäre dieser rein gegangen, wäre die Schlussphase nochmal richtig heiß geworden. Doch die Uhr tickte erbarmungslos gegen die Mannen des nördlichen Kaiserstuhls. Die Aufholjagd war leider vergebens.

Fazit

Die erste Halbzeit war zum Vergessen und die zweite Hälfte genau das Gegenteil. Die Spieler vom Trainertrio Peter Klär, Till Kaufmann und Marco Schneider zeigten eine tolle Moral und wehrten sich gegen eine zu hohe Niederlage. Nach dem 2:4 war der Glaube zurück, dass hier doch noch ein Punkt zu holen sei. Aber wie gesagt, war irgendwann die Zeit das größte Problem. So sollte die 0:4 Hypothek sich als eine zu große herausstellen.

Am Sonntag, 20.11. empfängt die SG Wyhl/Endingen III den FV Nimburg II. Anpfiff ist um 12:30 Uhr

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)