Im Dunstkreis der Spitzengruppe Kreisklasse A Sinsheim +++ René Lahr und der TSV Angelbachtal gehören zum Kreis der Aufstiegskandidaten +++ Sonntag steigt das Spitzenspiel bei Türkspor Eppingenrn

Oben ist diese Runde ein breit angelegter Begriff. Genau genommen darf sich die halbe Liga dazuzählen, schließlich trennen Spitzenreiter FC Eschelbronn lediglich vier Zähler vom Achten (TSV Reichartshausen). Mittendrin sind die Angelbachtaler platziert, eine Position, die nach dem missglückten Auftakt – an den ersten beiden Spieltagen gab es Niederlagen – nicht zu erwarten war. Es folgten fünf Siege in Folge mit dem 3:2-Höhepunkt vor knapp zwei Wochen in Eschelbronn.

Der Coach will nun schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückkehren. Er sagt: "Wir müssen Konstanz in unsere Leistungen bringen und ich hoffe darauf, nicht mehr so häufig personelle Wechsel vom einen auf den anderen Spieltag vornehmen zu müssen." Das Gute daran ist – die Urlaubszeit ist vorbei. Wenn der TSV-Kader vollzählig ist, muss er sich in der Kreisklasse A vor niemandem verstecken. Deshalb ist diese Saison vieles möglich, vor allem da es keine Übermannschaft zu geben scheint.

Nach einem Viertel der Saison sieht sich Lahr in seiner Entscheidung bestätigt, erstmals im Sinsheimer Kreis ein Trainerengagement übernommen zu haben. "Ich bin ein offener Mensch, habe keine Berührungsängste und mich hier sofort gut aufgenommen gefühlt", sagt der gebürtige Östringer, der mittlerweile in Oberderdingen wohnt. Fußballerisch hat er eine gut ausgebildete Mannschaft angetroffen: "Die Jungs wissen seit Anfang an, was ich vorhabe und sind mit viel Spaß bei der Sache."