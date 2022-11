Hungrige Eichstätter wollen Bayern Amateure in die Mangel nehmen Zum Rückrunden-Auftakt in der Regionalliga Bayern erwartet die Fans sogleich ein heißes Oberbayern-Derby

Mit dem 4:0 beim FC Pipinsried durch Tore von Zvonarek, Ranos und Lee (Doppelpack) landeten die Bayern Amateure am vergangenen Wochenende den dritten Sieg im vierten Spiel. "Wir waren die bessere Mannschaft und sind gut ins Spiel gestartet", resümierte Trainer Martin Demichelis zufrieden und ergänzt: "In den ersten zwei Minuten hat Pipinsried ordentlich gepresst, wodurch sie auch den Elfmeter bekommen haben. Nach dem Strafstoß haben wir gut nach vorne gespielt, viele Chancen kreiert, drei Tore geschossen und hinten wenig zugelassen. In der zweiten Hälfte waren wir weiter dominant und haben deshalb verdient gewonnen. Ich bin sehr zufrieden."

Zum Start der Regionalliga-Rückrunde empfangen die "Kleinen Bayern" am Freitagabend den VfB Eichstätt, der mit einer beeindruckenden Serie ins Grünwalder Stadion reist: 3:0 gegen Buchbach, 4:0 gegen Augsburg II, 4:2 gegen Heimstetten sowie zuletzt 3:0 gegen Burghausen macht vier Dreier in vier Partien in Folge. "Die aktuelle Serie tut uns natürlich gut - sie war aber auch dringend nötig", kommentiert VfB-Coach Markus Mattes. In Über-Euphorie gerät er deshalb aber noch lange nicht - auch angesichts der Tatsache, dass die Eichstätter das Hinspiel mit 0:4 an die Roten abgeben mussten. Doch allzu leicht wollen es die hungrigen Nord-Oberbayern den favorisierten Münchenern diesmal freilich nicht machen...