Hüffelsheim sucht das Sieger-Gen SGH erwartet am Samstag die SG Meisenheim +++ Erstes Lokalduell nach drei Jahren

HÜFFELSHEIM. An das bis dato letzte Aufeinandertreffen mit der SG Meisenheim werden sich die Hüffelsheimer Fußballer nur ungern erinnert. Es war im April 2019, da unterlagen sie im Landesliga-Derby am Glan nämlich sehr deutlich mit 0:6 Toren. Damals ein Ergebnis mit Aussagekraft: Am Ende der Runde vor drei Jahren stiegen die Meisenheimer als Meister in die Verbandsliga auf, die Hüffelsheimer mussten runter in die Bezirksliga. Am Samstag um 17 Uhr sehen sich die beide Derby-Duellanten in der Landesliga wieder.