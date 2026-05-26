HSV: Wechselt Torjäger Maurice Boakye in die 2. Bundesliga?

Maurice Boakye bejubelt zusammen mit Shafiq Nandja eines seiner Tore. – Foto: Imago Images

Bereits seit einigen Wochen ist bekannt, dass Maurice Boakye den Hamburger SV verlassen wird. Trotz starker Leistungen in der Regionalliga Nord hat der 21-Jährige laut verschiedener Medienberichte keine Chance in der Bundesliga-Mannschaft des HSV und wird stattdessen die U21 und damit auch die Hanseaten verlassen. Nun führen mehrere Gerüchte in die 2. Bundesliga.

Boakye startet nach HSV-Rückkehr durch

Boakye hat in den vergangenen Jahren eine auffällige Entwicklung genommen. In der Jugend lief er für den Hamburger SV in der U17- und U19-Bundesliga auf, ehe er beim Eimsbütteler TV in der U19-Regionalliga mit 14 Toren in zwölf Spielen erstmals richtig offensiv auf sich aufmerksam machte. Auch im Herrenbereich sammelte er beim ETV früh Erfahrung: In der Saison 2023/24 kam er in der Regionalliga Nord auf 33 Einsätze, sieben Tore und drei Vorlagen. Nach einem kurzen Abschnitt beim VfB Stuttgart II in der 3. Liga kehrte Boakye zum HSV zurück und machte dort in der U21 den nächsten großen Schritt. In der Saison 2025/26 war er einer der prägenden Offensivspieler der Regionalliga Nord: 23 Tore und fünf Vorlagen in 33 Spielen sind eine herausragende Bilanz. Insgesamt stehen in den erfassten Stationen 110 Spiele, 47 Tore und neun Assists - Werte, die seine enorme Abschlussqualität klar unterstreichen.

Ex-HSV-Sportdirektor in Bielefeld im Amt

Neben dem europäischen Ausland sollen auch Zweitliga-Absteiger Preußen Münster, der VfL Bochum und vor allem Arminia Bielefeld an Boakye interessiert sein. Der Vertrag bei den Rothosen endet zum 30. Juni, entsprechend kann er ablösefrei wechseln. Bielefeld wird konkretes Interesse nachgesagt, was nicht verwundert: Michael Mutzel, Sport-Geschäftsführer des Zweitligisten, war zwischen 2019 und 2022 als Sportdirektor des HSV tätig und kennt den Mittelstürmer, der während Mutzels Hamburg-Zeit noch Jugendspieler des Klubs war.

Raif Adam als Vorreiter

Ein Wechsel in die 2. Bundesliga kann durchaus von Erfolg gekrönt sein: Akteure mit Hamburger Vergangenheit haben es in den vergangene Monaten vorgemacht: Raif Adam wechselte erst im Winter vom HSV II zur SV Elversberg und hat zuletzt den Bundesliga-Aufstieg gefeiert, Piet Scobel wechselte sogar aus der Oberliga Hamburg in die Liga 2 und ist im Unterhaus mittlerweile dauerhaft im Einsatz. Dass Boakye einen ähnlichen Weg einschlägt wäre entsprechend alles andere als eine Überraschung.

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