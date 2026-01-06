Eintracht-Transfer beflügelt Hamburger Talent in die 2. Bundesliga

Im Fußball kann es sehr oft sehr schnell gehen. Die Entwicklung von Flügelstürmer Raif Adam ist ein gutes Beispiel für den rasanten Aufstieg eines jungen Spielers, der als Folge eines Millionen-Transfers den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft hat.

Eintracht Frankfurt hat für kolportierte 8 Millionen Euro Zweitliga-Shootingstar Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg verpflichtet. Dieser Deal hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach angedeutet und wurde nun zum Wochenstart offiziell. Doch was hat ein Bundesliga-Transfer mit dem ehemaligen Oberliga-Spieler Adam zu tun? Eine ganze Menge!

Adam spielte in der Jugend für den Hamburger SV und wechselte dann in die U19 des Eimsbütteler TV. Der 20-Jährige startete in seinem ersten Oberliga-Jahr direkt durch, allerdings zunächst beim SC Victoria Hamburg. Starke elf Tore in 20 Spielen brachten Adam in die Notizblöcke diverser Scouts, doch der Außenbahnspieler ging noch einmal zurück zum ETV Hamburg, ehe er im Sommer 2025 in die zweite Mannschaft des HSV wechselte.

Das vergangene Halbjahr nutzte er für den nächsten Entwicklungsschritt (21 Spiele, sieben Tore und sechs Vorlagen) und empfahl sich in der Regionalliga Nord für die nächste Aufgabe, denn am Montag gab die SV Elversberg als Folge des Ebnoutalib-Abgangs die Verpflichtung von Adam bekannt. „Raif verfügt über sehr gute technische Fähigkeiten und ist im offensiven Eins-gegen-Eins sehr durchsetzungsstark“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book bei der Vorstellung. „Er hat in der Regionalliga gezeigt, dass er seine Qualitäten konstant einbringen kann. Wir sehen in ihm das Potenzial, seine Leistungsfähigkeit auch auf höherem Niveau abzurufen. Umso mehr freuen wir uns darauf, bei der SV Elversberg gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte zu gehen.“

Adam: Hohe Ablösesumme für einen Spieler, der im Sommer noch in der Oberliga gespielt hat

„Ich bin sehr gespannt auf das neue Kapitel bei der SV Elversberg. Es fühlt sich für mich wie der richtige nächste Schritt an, und ich weiß, dass ich hier die Chance habe, mich in einem sehr guten Umfeld im Profibereich zu etablieren. Dafür werde ich hart arbeiten, mich bestmöglich einbringen und alles investieren", teilt Adam selbst mit. Ex-Klubs Eimsbütteler TV lässt zudem grüßen: "Lieber Raif, schön das du dich stetig weiterentwickelt hast und nun für deine Arbeit belohnt wirst!"

Adam hat den kometenhaften Aufstieg aus der Oberliga in die 2. Bundesliga innerhalb von anderthalb Spielzeiten gemeistert. In Elversberg kann er in einer ruhigen Umgebung am nächsten Schritt arbeiten - und wer weiß: Vielleicht wechselt der gebürtige Hamburger dann vielleicht sogar selbst eines Tages für eine Millionen-Summe in die Bundesliga.

Jetzt schon teuer: Laut Transfermarkt ist Adam alles andere als ein Schnäppchen. Elversberg soll 400.000 Euro an den HSV überweisen, zudem soll die Ablösesumme über Bonuszahlungen deutlich steigen können und die Hamburger sollen über eine Rückkaufoption verfügen.

