Hamburger Oberliga-Märchen geht weiter: Scobel bleibt beim FCN

Der Hamburger Bezug macht diese Entwicklung so außergewöhnlich. Scobel hatte beim ETV in der Oberliga auf sich aufmerksam gemacht und sich dort mit seiner Torgefahr für den nächsten Schritt empfohlen. In Nürnberg bestätigte er schnell, dass der Sprung nicht zu groß sein musste.

Scobel war als 19-Jähriger aus Hamburg an den Valznerweiher gewechselt. Zunächst sollte er über die U23 des Clubs seine nächsten Entwicklungsschritte gehen. Was danach folgte, war ein steiler Weg: Regionalliga Bayern, Sommertrainingslager mit den Profis, Profidebüt, Startelfeinsatz in der 2. Bundesliga - und ein Doppelpack gegen SV Elversberg.

Seine Bilanz in der Regionalliga Bayern: 17 Spiele, elf Tore. In der Rückrunde spielte Scobel dann ausschließlich im Profibereich. In der 2. Bundesliga kommt er inzwischen auf 21 Einsätze und zwei Treffer.

In der Rückrunde der Saison 2024/25 erzielte er für die U23 des 1. FC Nürnberg fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Damit spielte er sich in den Blick der Profis und erhielt einen Platz im Sommertrainingslager. In der Hinrunde der folgenden Saison blieb er fest im Trainingsbetrieb der Lizenzmannschaft, sammelte aber weiter Spielpraxis in der Regionalliga Bayern - und lieferte dort erneut.

Doppelpack als Durchbruch

Der Moment, der seine Entwicklung auch öffentlich noch einmal sichtbarer machte, war der Rückrundenauftakt gegen Elversberg. Scobel stand erstmals in der Startelf der Mannschaft von Miroslav Klose und erzielte beim 3:2-Heimsieg direkt zwei Tore. Seitdem gehört er fest zum Lizenzspielerkader.

Nürnbergs Vorstand Sport Joti Chatzialexiou sieht in Scobels Weg eine besondere Geschichte: „Geschichten wie die von Piet gibt es heutzutage immer seltener. Wir haben ihn aus der Oberliga geholt, er wurde in unserer U23 geformt und hat so in unserem Verein schließlich den Sprung zu den Profis geschafft.“

Für Chatzialexiou ist Scobel auch ein Beispiel dafür, was Entwicklung über klare Förderung ermöglichen kann: „Er ist daher der Beweis dafür, was man durch harte Arbeit und ein Umfeld, welches an ihn geglaubt und ihn gefördert hat, erreichen kann. Seitdem er Teil des Club ist, wollte er immer dazulernen und hat den Plan des Trainerteams mit großem Eifer verfolgt und umgesetzt.“

Die Belohnung sei der Schritt in den Profikader gewesen - und der Doppelpack gegen Elversberg. Chatzialexiou sagt: „Wir sind davon überzeugt, dass Piet noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten ist, und freuen uns darüber, dass wir auch künftig mit ihm gemeinsam an seinen weiteren Schritten arbeiten können.“

Scobel will ein besserer Stürmer werden

Scobel selbst ordnet die Vertragsverlängerung als Bestätigung des eingeschlagenen Weges ein, aber nicht als Endpunkt. „Seit meinem Wechsel zum Club habe ich alles dafür getan, die mir gebotene Chance zu nutzen“, sagt der 21-Jährige.

Dass der FCN ihm diese Möglichkeit gegeben habe und nun weiter mit ihm arbeiten wolle, bedeute ihm viel: „Dafür bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar. Ich werde weiterhin meine Ziele verfolgen, um in Zukunft ein noch besserer Stürmer zu werden.“

Ein starkes Signal für Hamburgs Amateurfußball

Für den Hamburger Amateurfußball ist Scobels Weg eine besondere Referenzgeschichte. Er zeigt, dass sich auch aus der Oberliga heraus Türen öffnen können, wenn Talent, Entwicklung, Umfeld und Timing zusammenkommen. Vom Eimsbütteler TV über die Nürnberger U23 bis in die 2. Bundesliga - dieser Weg ist ungewöhnlich, aber genau deshalb so bemerkenswert.

Scobel hat den Sprung nicht über einen klassischen Nachwuchsleistungszentrum-Pfad im letzten Schritt geschafft, sondern über Leistung im Herrenfußball. Dass Nürnberg nun langfristig mit ihm plant, macht seine Entwicklung noch wertvoller. Aus dem ehemaligen Oberliga-Torjäger ist ein Zweitliga-Stürmer geworden - und seine Geschichte ist offenbar noch nicht fertig erzählt.