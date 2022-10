Holzkirchens Patrick Michel war von Nils Nocke (rechts) nicht zu stoppen. Die Riedlinger verloren die Partie mit 0:3. – Foto: Szilvia Izsó

Holzkirchen bremst die Riedlinger aus 0:3-Heimniederlage steht schon zur Pause fest +++ Buchdorf rettet zwar spät einen Punkt, muss die Kreisliga-Spitze aber an Reimlingen abgeben

Eine Woche lang durfte sich die SG Buchdorf/Daiting über die Tabellenführung freuen, doch nun ist der Neuling die Spitze wieder los. Gegen das Schlusslicht TSV Hainsfarth rettete Buchdorf erst in der Schlussminute noch einen Punkt. Neuer Primus ist der FSV Reimlingen, der seine Schwächephase überwunden hat und den SV Donaumünster mit 3:0 bezwingen konnte. Ein 3:0-Erfolg gelang auch dem dem SV Holzkirchen bei der SpVgg Riedlingen.

Die SpVgg Riedlingen, die verletzungsbedingt auf ihren Spielertrainer Florian Steppich verzichten musste, konnte gegen den SV Holzkirchen den jüngsten Aufwärtstrend nicht fortsetzen und unterlag mit 0:3.

SpVgg-Kapitän Fabian Anzenhofer hatte die erste Chance des Spiels, verfehlte das Tor aber knapp. Daraufhin erhöhten die Holzkircher die Schlagzahl und wurden belohnt, als Marcel Köhnlein einen Abpraller zum 0:1 verwertete. Das 0:2 folgte zwei Minuten später, als nach einem Fehlpass im Spielaufbau der Riedlinger Defensive SVH-Spielertrainer Philipp Buser per Flachschuss aus 18 Metern einnetzte. Kurz vor der Halbzeit fiel bereits die Vorentscheidung: Nach einem abgefangenen Flugball zirkelte Patrick Michel mit einem Schuss vom Sechzehnereck den Ball zum 0:3sehenswert und unhaltbar ins Kreuzeck. Nach der Halbzeit steckten die Riedlinger nicht auf und bewiesen noch gute Moral, konnten sich nach einigen Halbchancen und Chancen jedoch nicht belohnen.

Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 123

Tore: 0:1 Marcel Köhnlein (12.), 0:2 Philipp Buser (14.), 0:3 Patrick Michel (45.)

Erst den zweiten Heimsieg der laufenden Runde landete der TSV Möttingen - und der fiel mit 4:0 gegen den weiterhin ersatzgeschwächten SV Kicklingen sogar deutlich aus. Die erste Möttinger Chance führte gleich zum 1:0 durch Patrick Wunder. Der TSV hatte nach schönem Spielzug über Schindler und Baumann eine weitere, jedoch ungenutzte Chance, ehe Wunder auch für das 2:0 sorgte.

Wunder war auch am dritten Möttinger Tor beteiligt, als Nico Baumann seine Hereingabe zum 3:0 verwertete. Das 4:0 resultierte aus einem Eckball: Rothgang köpfte auf Dominic Schäble, dessen Kopfball unhaltbar ins Tor ging. Der etwas zu hoch ausgefallene Möttinger Sieg war aufgrund einer sicheren Defensive und guter Chancenverwertung letztlich verdient.

Schiedsrichter: Jonathan Maier (Neuburg/Kammel) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Patrick Wunder (8.), 2:0 Patrick Wunder (20.), 3:0 Nico Baumann (47.), 4:0 Dominic Schäble (85.)

Auch wenn es 80 Minuten nicht gut für ihn aussah, gab der SV Holzheim beim FC Mertingen nicht auf. Und belohnte sich mit zwei späten Treffern in der Schlussphase für seine gute Moral. In den ersten 45 Minuten bot Holzheim allerdings nicht viel und agierte zu hektisch. Die Zuschauer sahen ein schwaches Spiel mit vielen Abspielfehlern und viel Stückwerk. Kurz vor dem Pausenpfiff ging der FCM überraschend in Führung. Ein Rückpass von Jonas Wagner auf der Grundlinie prallte über einen Verteidiger und den Gästekeeper zu Bernhard Schuster und von ihm ins Tor.

Mit der ersten nennenswerten Chance erhöhte Mertingen auf 2:0. Bei einem verunglückten Abstoß der Holzheimer kam der Ball 20 Meter vor dem Tor zu Stefan Spingler, der nur noch durch ein Foul zu bremsen war. Beim fälligen Freistoß schoss Schuster an die Latte und der Ball prallte ins Feld zurück und kam letztlich zu Sven Rotzer, der aus 18 Metern zum 2:0 traf. In der Folgezeit verpasste der FCM es, den Sack zuzumachen. Und so kamen der SVH noch einmal zurück. Johannes Scheider verkürzte zehn Minuten vor Ende auf 2:1 und Gabriel Anger glich in der Nachspielzeiit noch aus.

Schiedsrichter: Matthias Wittmann (Raitenbuch) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Bernhard Schuster (44.), 2:0 Sven Rotzer (66.), 2:1 Johannes Scheider (80.), 2:2 Gabriel Anger (90.+2)

Auf die Namensnennung verzichtete der Fotograf, der die Bilder zur Partie des FSV Marktoffingen gegen die SG Alerheim (in schwarz) lieferte.

Die SG Alerheim musste am Ende zittern, brachte den 2:1-Sieg gegen den FSV Marktoffingen jedoch über die Zeit. In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer eine eher farblose Partie, in der Sebastian Hertle die SGA in Führung bringen konnte. Nach der Pause erhöhte der FSV Marktoffingen den Druck. Nachdem die Gastgeber diese Druckphase überstanden hatten, erzielten sie das 2:0: Simon Schmidt dribbelte sich über die linke Seite in den Sechzehner hinein. Der mitgelaufene Robert Zwölfer musste nur noch einschieben.

Der FSV Marktoffingen kam durch den verwandelten Freistoß von Peter Hlawatsch zum Anschluss, im weiteren Spielverlauf drängten die Gäste dann erfolglos auf den Ausgleich.

Schiedsrichter: Michael Hieber (Pfahlheim) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Sebastian Hertle (17.), 2:0 Robert Zwölfer (59.), 2:1 Peter Hlawatsch (65.)

Nach vier sieglosen Spielen in Folge meldet sich der FSV Reimlingen mit einem souveränen Heimsieg gegen den SV Donaumünster zurück. Die Reimlinger kontrollierten zunächst das Spiel, ohne selbst zu großen Torchancen zu kommen. Auf der Gegenseite verpasste SVD-Torjäger Sorg die Chance zum Führungstrffer, als er den Ball bei einer flachen Hereingabe nicht über die Linie drücken konnte (25.).

Kurz vor der Halbzeit gelang ein Reimlingern ein Doppelschlag. Zunächst erzielte Stefan Mayer nach schöner Einzelleistung aus spitzem Winkel die Führung, kurz darauf legte Leon Lechner mit einem überlegten Schuss ins lange Eck nach. In der zweiten Halbzeit verpassten es Mayer und zweimal Kohnle, den „Deckel draufzumachen“. Donaumünster versuchte es noch einmal, konnte sich aber keine nennenswerten Möglichkeiten mehr herausspielen. Nach Ballgewinn von Lösch sorgte Daniel Böhm für den verdienten 3:0-Endstand.

Schiedsrichter: Fatih Kayan (Krumbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Stefan Mayer (38.), 2:0 Leonard Lechner (41.), 3:0 Daniel Böhm (88.)