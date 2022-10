Holzheim muss für Sieg in Mennrath ganz hart arbeiten Die Holzheimer SG ist zurück in der Erfolgsspur. Beim Aufsteiger musste sich die Mannschaft von Trainer Hamid Derakhshan aber mächtig ins Zeug legen. Ein Kunstschuss entschied die Partie.

Nach zwei Niederlage in Folge ist die Holzheimer SG in der Landesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, bis die HSG den 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim Aufsteiger Victoria Mennrath unter Dach und Fach hatte. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Das war ein sehr schweres Spiel für uns“, meinte Holzheims Trainer Hamid Derakhshan kurz nach der Partie erleichtert.

Dass er für die Gäste ein so hartes Stück Arbeit geworden ist, hatte wohl auch damit zu tun, dass die Mennrather in den vergangenen Wochen nach einem starken Saisonstart viele Tore hatten schlucken müssen. So war gegen Holzheim das Bemühen um defensive Stabilität deutlich zu erkennen. Dennoch fand die HSG laut Derakhshan gut ins Spiel und erspielte sich einige Möglichkeiten, wobei zwei Tore wegen Abseitsstellungen nicht gegeben wurden.

Zwei Platzverweise

Dass sich in der zweiten Hälfte das Blatt wendete und die Mennrather sich mehr Spielanteile eroberten, hing damit zusammen, dass Holzheim ihren Spielaufbau nicht mehr so stören konnte wie noch vor der Pause. Zudem schien die Victoria besser damit zurecht zu kommen, dass es generell mehr Platz auf dem Spielfeld gab, denn in der 56. Minute sahen Baran Bal und sein Mennrather Gegenspieler Rote Karten, nachdem sie sich nach einem intensiv geführten Zweikampf Kopf an Kopf gegenübergestanden hatten. „Der Linienrichter will Tätlichkeiten gesehen haben, dabei haben beide Spieler nichts gemacht“, versicherte HSG-Coach Hamid Derakhshan. Er konnte froh sein, den Kunstschützen Tom Nilgen in seinen Reihen zu haben. Denn nachdem die Gastgeber gute Möglichkeiten vergeben hatten und auch Holzheim bei einer Triple-Chance im Strafraum am starken Victoria-Keeper gescheitert war, war es Nilgen, der in der 81. Minuten aus 55 Metern über den Torwart hinweg das Siegtor erzielte.