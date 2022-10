Hessenliga: Griesheim gewinnt im »Geduldsspiel« SCV nimmt Heft in die Hand und punktet dank Stumpf-Doppelpack für den Klassenerhalt

Griesheim. Aufatmen bei Hessenligist Viktoria Griesheim: Die Südhessen haben am Sonntagnachmittag mal wieder eins der wichtigen Spiele gegen einen direkten Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gewonnen. Vor 120 Zuschauern am Hegelsberg hieß es gegen den TuS Dietkirchen am Ende 2:0 (0:0).

„Es war ein Geduldsspiel“, sagte Viktoria-Trainer Richard Hasa. Der Gegner stand kompakt und versuchte, sich wie so oft auf Maximilian Zuckrigl zu verlassen. Der Angreifer ist eine Tormaschine, auch derzeit mit 14 Treffern Führender der Torschützen-Liste der Hessenliga. Diesen Rang könnte er in Kürze aber verlieren: Nicht nur, dass gegen Griesheim kein weiterer Treffer für ihn hinzukam – Mitte der zweiten Hälfte verletzte sich Zuckrigl auch und musste ausgewechselt werden.

Griesheim macht das Spiel

Mit einem Tor des Stürmers, der gern mal aus dem Nichts trifft und die Dietkirchener so bislang überm Strich gehalten hatte, klappte es am Sonntag auch deshalb nicht, weil die Griesheimer das Heft in die Hand nahmen und die Versuche der Gäste gut verteidigten. „Wir hatten viel Ballbesitz und hätten uns schon in der ersten Halbzeit belohnen können“, meinte Hasa. Unter anderem Noah Lorenz schoss drüber, Marco Oliveri Del Castillo traf bei einem Fallrückzieher den Ball nicht richtig. Kurios war eine Unterbrechung nach 24 Minuten: Am Dietkirchener Tor hatte sich das Netz gelöst und musste vor der Spielfortsetzung erst wieder befestigt werden. Eine Aufgabe für Griesheims hoch aufgeschossenen Reservisten Eray-Cem Takmaz, „er kommt locker an die Latte“, flachste sein Coach.

Doppelpacker-Stumpf entscheidet die Partie