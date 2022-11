Herzstück jeder Defensive - Bezirksliga-Keeper im Check Drei Bezirksliga-Torhüter kassierten bislang weniger als ein Gegentor pro Spiel +++ Bester Keeper ist ein Angreifer

Nur zwei Torhüter sind bislang unbezwungen

Unglaublich, aber wahr: Brückens Stürmer Benjamin Huschke (3 Saisontore) hat mit 0,6 Gegentoren pro Spiel tatsächlich den besten Schnitt der Liga. Dreimal musste der 26-Jährige schon für Stammtorwart Kai-Uwe Breuer einspringen, dreimal gewannen die Grün-Weißen. Lediglich zwei Gegentreffer kassierte Huschke in diesen Partien. Eine Statistik, wie sie in der Liga sonst nur Konstantin Lojko vom SC Birkenfeld vorzuweisen hat (siehe Infokasten).

Kai-Uwe Breuer, die etatmäßige Nummer eins der Brückener, stand in neun Spielen zwischen den Pfosten und hat eine völlig ausgeglichene Bilanz von Siegen, Remis und Niederlagen vorzuweisen. 13 Mal musste der 27-Jährige hinter sich greifen, macht 1,4 Gegentore pro Spiel. Nebenbei: Makellos ist bislang die Bilanz von Wilhelm Lider. Der Ersatzmann von Mörschieds Stammkraft Johannes Becker (1,45) kam lediglich beim 0:0 gegen Fürfeld zum Einsatz, ist dafür aber einer von zwei eingesetzten Keepern, der bislang nicht überwunden werden konnte. Gleiches gilt auch für Niklas Keber vom TSV Langenlonsheim-Laubenheim, der beim souveränen 5:0 gegen die SG Weinsheim eine Viertelstunde lang das TSV-Tor hütete, dann verletzt ausgewechselt werden musste. Insgesamt haben die 16 Bezirksligisten bislang 27 Torhüter zum Einsatz gebracht. Unter den Stammkeepern hat Pascal Boppel von Landesliga-Absteiger FC Schmittweiler-Callbach den besten Schnitt. Sieben Gegentore in neun Spielen entsprechen einem Schnitt von 0,7 Gegentoren pro Partie, wobei der FC mit insgesamt 14 Gegentreffern in zwölf Spielen die beste Defensive der Liga stellt. Dicht gefolgt von gleich drei Teams: Sowohl die Abwehr des FC Brücken als auch Winterbach und die SG Guldenbachtal wurden 15 Mal überwunden. Winterbachs Samuel Keßler, als einziger Torwart dieser drei Teams in allen zwölf Spielen eingesetzt, landet mit einem Gegentor-Schnitt von 1,25 auf dem sechsten Platz. Dicht gefolgt von Alexander Karasew von Ligaprimus Idar-Oberstein (1,33), eingangs erwähntem Kai-Uwe Breuer (1,4) und Johannes Becker (TuS Mörschied; 1,45).

Die Plätze vier und fünf (nach Tore-Schnitt) belegen Lars Gräff von der SG Weinsheim (1,125) und mit Lukas Bergmann noch ein weiterer Keeper der SG Guldenbachtal (1,2). Fünf Spieltage stehen in diesem Kalenderjahr noch auf dem Programm, in denen sich noch einiges am aktuellen Ranking ändern kann. Schließlich reicht in Spiel aus, um die Statistik auf den Kopf zu stellen.