Herbstblues? Von »positivem Schub« bis »schwierige Voraussetzungen« 20. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Langsam aber sicher sehnen die Teams die Winterpause herbei +++ Oberpfalz-Duell in Weiden +++ Abtswind weiter im Aufwind?

Das Lager ist zweigeteilt. Auf der einen Seite gibt es Teams, die allen voran wegen Personalproblemen nach einem langen Fußballjahr die Winterpause herbeisehnen. Dazu zählen u.a. Großbardorf und Donaustauf. Auf der anderen Seite gibt es Mannschaften, die am liebsten ewig weiterspielen möchten. Wie Neumarkt, das nach dem erlösenden Sieg am vergangenen Wochenende "positiven Schwung" vermeldet. Und wie Abtswind, das mit Platz 5 so gut dasteht wie noch nie. Die Samstagspartien des 20. Spieltages in der Übersicht...

Sa., 19.11.2022, 14:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof ASV Neumarkt ASV Neumarkt

Mikheil Sajaja (Trainer, Hof): "Die Moral und Mentalität in der Mannschaft stimmt und wir geben weiter 100 Prozent Gas im Training und im Spiel. Wir haben jede Woche ein Sechs-Punkte-Duell und möchten aus jedem einzelnen als Sieger vom Platz gehen. Wir werden auch am Wochenende gewinnen wollen, um weiter die Punkte zu sammeln, die uns über den Strich stehen lassen." Personal: Es ist keine personelle Veränderung bei der SpVgg Bayern Hof im Vergleich zu den vergangenen Spieltagen eingetreten. Es sind noch immer wichtige Spieler verletzt. Viele Offensivspieler fallen weiterhin aus. Spieler, die nach langer Verletzungszeit in den laufenden Trainingsbetrieb wieder eingegliedert wurden, haben ihre alte Form noch nicht zurück. Dominic Rühl (Trainer, Neumarkt): "Die Stimmung hat durch den verdienten Sieg gegen Bamberg einen positiven Schub genommen. Dadurch trainierte es sich die Woche auch wieder ein Stück weit leichter und deutlich mehr Selbstvertrauen war zu spüren. Die Mannschaft ging in der Woche die Einheiten auch wieder sehr engagiert und konzentriert an, sodass wir uns bereit für die schwere Aufgabe in Hof fühlen. Wir wollen in Hof an das Gute und der Art und Weiße aus dem vergangenen Spiel anknüpfen." Personal: Keine Angaben.

Sa., 19.11.2022, 14:00 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II

Thorsten Götzelmann (Sportlicher Leiter, Abtswind): "Am Wochenende kommt die 2. Mannschaft aus Regensburg zu uns. Im Hinspiel haben wir gegen eine spielstarke Mannschaft verloren. Ich denke, dass Regensburg II besser ist als ihr aktueller Tabellenplatz. Wenn man sie nicht ins Spiel kommen lässt, könnte unser dritter Heimsieg in Folge drin sein. Es wird wichtig sein, das eigenes Spiel durch zu bringen." Personal: Wie gehabt fehlen Nicolas John und Andreas Bauer. Ob Kapitän Michael Herrmann (Muskelverletzung) endlich wieder spielen kann, ist nach wie vor offen. Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Unser Ziel im Auswärtsspiel gegen TSV Abtswind ist, proaktiv zu agieren, um das Spiel zu gewinnen."

Personal: Taeho Kim, Donlan Osei-Tutu und Benedikt Köppel (alle verletzt) werden fehlen.

Sa., 19.11.2022, 14:00 Uhr TSV Großbardorf Großbardorf TSV Kornburg TSV Kornburg

Andreas Lampert (Sportvorstand, Großbardorf): "Leider haben wir aus Eltersdorf trotz starkem Spiel nichts mitgenommen, was durchaus möglich und verdient gewesen wäre. Aber das haben wir abgehackt. Gegen Kornburg werden wir zu Hause jetzt nochmal alles versuchen, um zu punkten, auch wenn die Voraussetzungen langsam schwierig werden." Personal: Es war eine kräftezehrende Saison und es gibt krankheitsbedingte Fragezeichen. Zudem sind noch immer einige Spieler verletzt bzw. angeschlagen, so dass sich erst kurzfristig entscheidet, wie man besetzt ist. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Durch unseren Verzicht auf das Spiel gegen Feucht hatten wir ein spielfreies Wochenende, das wir zur Regeneration genutzt haben. Personell gibt es zwar keine Probleme. Da das aber auch so bleiben soll, ist es in Ordnung, mal nicht am Trainingsplatz zu stehen. Die Jungs haben dafür Montag und Dienstag wieder gezeigt, dass sie körperlich in einer sehr guten Verfassung sind, was uns positiv auf die anstehenden Aufgaben blicken lässt. In Großbardorf erwartet uns das übliche Spiel. Wir müssen gegen ein kompaktes Team agieren. Da es mit Blick auf die Tabelle aber ein Sechs-Punkte Spiel wird, brauchen wir wieder vollen körperlichen Einsatz, um uns dort etwas zu verdienen. Im Grabfeld habe ich schon die verrücktesten Spiele erlebt, wobei eins aber todsicher ist: Es geht immer voll zur Sache." Personal: Nur Danilo Dittrich kann weiterhin nicht mitwirken.

Sa., 19.11.2022, 14:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SV Donaustauf Donaustauf