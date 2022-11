Henrique Fuchs Klein gewinnt das Duell der Kreisliga-Torjäger Die Törjäger von der Kreisliga bis zur 4 Kreisklasse

Das Rennen um die Torjägerkanone, die das TAGEBLATT und die Volksbank Stade-Cuxhaven am Saisonende an die Torjäger auf Kreisebene vergibt, nimmt Fahrt auf. Allein in der Kreisliga Stade haben schon acht Fußballer zweistellig getroffen.