Hellas: Pflichtspiel-Start für Politis Kreisoberligist fordert am Mittwochabend Verbandsligist Biebrich, ehe es in der Liga zu Herbstmeister SG Germania geht +++

Dabei unterscheiden sich jedoch die Vorzeichen, unter denen Politis jeweils bei Hellas als Trainer angeheuert hat. Im Frühjahr 2008 war er gemeinsam mit anderen einstigen Weggefährten zum Verein zurückgekehrt, um ihn vor dem Untergang zu retten. "Da gab es schon erste Auflösungserscheinungen", sagt Politis. Eigentlich war er als Spieler gekommen. Doch zum Ende der Saison, die mit dem Abstieg in die C-Liga endete, übernahm Politis das Traineramt, coachte Hellas auch in der folgenden C-Liga-Runde gemeinsam mit Willi Rybak. Es war Politis' erste Trainerstation, als damals 27-Jähriger.

Stetig Erfahrung dazugewonnen

Heute ist Politis 41 Jahre alt - und hat reichlich an Erfahrung an der Seitenlinie dazugewonnen. War C- und B-Jugendtrainer beim FC Bierstadt, coachte zwei Jahre die A-Jugend und anschließend fünf Jahre die Aktiven beim TuS Dotzheim, ehe vier Saisons beim FSV Schierstein folgten. Doch in dieser Runde war bei den Nullachtern nach zwölf Spielen Schluss. "Ich hatte eigentlich vorgehabt, eine längere Pause einzulegen", gibt Politis zu. Doch wenige Tage nach der Freistellung hätten sich bereits die Hellas-Verantwortlichen um den Vorsitzenden Evangelos Tsakas bei ihm gemeldet. "Dann haben sich die Ereignisse überschlagen", erinnert sich "Saki". Hellas trennte sich von Trainer Amin Armend Mustafa, verpflichtete wenige Tage später Politis gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Alexandros Fixis. Nun steht Politis am Mittwochabend, genau 34 Tage nach seinem letzten Spiel als 08-Trainer, wieder an der Seitenlinie in einem Spiel.

"Mannschaft hat viel Potenzial"