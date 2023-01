Heiligenrode: Trotz Sensationsjahr bleibt das Ziel der Klassenerhalt Beim TSV Heiligenrode ist man mit dem 2022 gänzlich zufrieden

Damit der Plan auch aufgeht, haben die Jungs von Trainer Jan Hille ein ausführliches Trainingsprogramm auszuführen: "Wir haben uns dieses Jahr für ein gestuftes Verfahren entschieden und holen die Jungs stückweise zurück. Bis zum 12. Dezember hatten die Jungs komplett frei, um Abstand vom Fußball zu bekommen. Seit dem haben die Jungs zwei vorgegebene Laufeinheiten pro Woche absolviert. Diese konnten sie individuell durchführen und nur die Nachweise weiterleiten. Seit dem neuem Jahr kam eine verpflichtende Stabilitätseinheit in der Crossfit Schmiede in Kassel dazu. Dieses Programm arbeiten die Jungs bis zum offiziellen Start am 29.1.23 ab. Hier trainieren wir 4x in der Woche und haben jedes Wochenende ein Vorbereitungsspiel", so Hille bei dem aber auch das Teambuilding eine wichtige Rolle spielt. "Unser Highlight ist die gemeinsame Mannschaftsfahrt nach Willingen vom 13.1 bis 15. Januar. Dies soll insbesondere zum gemeinsamen Spaß haben dienen und die Motivation auf eine weiterhin gute Restrunde steigern. Denn es hat sich gezeigt, dass wir dann stark sind, wenn wir eine richtige Einheit sind und auch dementsprechend auftreten."

Hille: "...um danach so viele Gegner wie möglich zu ärgern"