Hedendorf/Neukloster findet kein Mittel gegen Ahlerstedt/Ottendorf 1. Kreisklasse: 0:3 gegen den Aufsteiger, der ungeschlagen bleibt - Neue Taktik bringt keinen Erfolg

Nach der Derbyniederlage in Ottensen versuchten es die VSV gegen die starken Ahlerstedter mit einer neuen Taktik. „Wir wollten defensiver agieren mit einem 4-1-4-1. A/O hat eine junge, hungrige Mannschaft, die schon länger zusammen spielt. Sie kommen viel über außen und suchen den Mann vorne zentral. In den ersten 20 Minuten konnten wir das gut unterbinden. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr zufrieden“, meinte VSV-Trainerin Katrin Fritz. Das 0:1 fiel nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Mats Neumann stand am zweiten Pfosten völlig frei und nickte ein. Beim 0:2 zog Sebastian Schmitt aus etwa 20 Metern ab. Der Ball landete unhaltbar für Lukas Jung im Winkel. „Ich war trotzdem mit dem ersten Durchgang zufrieden. Meine Mannschaft versuchte, die Vorgaben umzusetzen und das klappte zeitweise gut“, so Fritz. Nach dem Wechsel konnten die Gastgeber da nicht anknüpfen, spielten zerfahren und mit wenig Durchschlagskraft in der Vorwärtsbewegung. Mit dem 0:3 durch Kevin Speer war nach 53 Minuten so etwas wie eine Vorentscheidung gefallen. Die VSV bemühten sich dann noch einmal, zeigten einige gute Spielzüge, ohne die ganz große Gefahr auszustrahlen. „Das Ergebnis geht klar in Ordnung, A/O war die stärkere Mannschaft und hatte sich die drei Punkte verdient“, schloss die Trainerin ab. Bereits am heutigen Sonntag sollte es dann in Burweg weitergehen, während Ahlerstedt/Ottendorf III den MTV Hammah II empfing.

Schiedsrichter: Jannik Düe (Himmelpforten) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Mats Neumann (20.), 0:2 Sebastian Schmitt (26.), 0:3 Kevin Speer (53.)