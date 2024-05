Stades starker Kampf in Unterzahl

Die Begegnung war vom Anpfiff weg ausgeglichen. Henri Allion vergab in der 12. Minute die Führung, als er allein vor dem Tor an Keeper Lukas Jung scheiterte. Nach der anschließenden Ecke war es dann aber doch soweit. Seniorenspieler Alexander Hettich markierte das 1:0. "Leider kassierten wir postwendend den Ausgleich. Davon ließen wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen und machten weiter", sagte VfL-Trainer Finn Taebel. In der Folge vergab Alexander Hettich die erneute Führung. In der 20. Minute war es dann doch soweit. Aminullah Ahmadi zirkelte eine Ecke direkt ins Tor. Nach einer kurzen Drangphase der Hausherren, kamen die Gäste plötzlich gefährlicher auf und versuchten immer wieder, Aushilfstorwart Lennart Stach zu beschäftigen. Dann gab es einen unnötigen Platzverweis für Lars Pehmöller, der sich zum Nachtreten verleiten ließ. "Völlig überflüssig. Jetzt wussten wir, dass es eine harte 2. Halbzeit wird", so Taebel.

Stade hält in Unterzahl mit Kampf dagegen

Kurz nach Wiederbeginn scheiterte Aminullah Ahmadi an Jung. Das sollte sich kurz darauf rächen. Fabian Blank zog einfach mal ab und es stand 2:2. "Das entmutigte uns aber in keinster Weise. Spieler wie Lennard Merbeth gingen mit einer guten Einstellung voran, sodass man kaum merkte, dass wir in Unterzahl spielten", sagte der Stader Coach. Es ging jetzt hin und her ohne die ganz großen Möglichkeiten. Bis zur Schlussminute, als der eingewechselte Yunis Askari zum Schuss kam und knapp das Ziel verfehlte. "Schlussendlich war die 2. Halbzeit sehr ausgeglichen. Am Ende konnten beide Mannschaften wohl mit dem Punkt leben", so Finn Taebel, der mit seiner Elf am Sonnabend gegen Wiepenkathen ranmuss. Hedendorf/Neukloster muss nach Himmelpforten.

Schiedsrichter: Jente Pär Sick

Tore: 1:0 Alexander Hettich (12.), 1:1 Till Moritz Dohse (13.), 2:1 Aminullah Ahmadi (20.), 2:2 Fabian Blank (53.)

Rot: Lars Pehmöller (36./VfL Güldenstern Stade III/Nachtreten)