Hans-Dieter Jardin ist neuer Kreisvorsitzender Neuer Chef der Eifel-Fußballer bringt viel Erfahrung mit ein.

Hans-Dieter Jardin ist neuer Vorsitzender des Fußballkreises Eifel. Der in Lascheid bei Waxweiler lebende, frühere Schiedsrichterobmann und langjährige Unparteiische wurde am Freitagabend in Birresborn von den Vereinsvertretern gewählt. Erwartungsgemäß fiel beim außerordentlichen Kreistag auch die Wahl zum Sachbearbeiter aus: Diese Position bekleidet künftig Herbert Reicher aus Roth an der Our.