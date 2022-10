Hankofen gastiert bei einem »Schwergewicht des bayerischen Fußballs« 16. Spieltag - Samstag: Die SpVgg Hankofen-Hailing reist zum Tabellendritten nach Burghausen

Zwei Lehren konnten aus dem Doppelspieltag am vergangenen, langen Wochenende gezogen werden: Auf seine wiedergewonnene Heimstärke kann sich die SpVgg Hankofen-Hailing derzeit verlassen. Der knappe 1:0-Erfolg gegen den SV Heimstetten war der dritte Dreier in Folge im Maierhofer Bau-Stadion. Brennt das Feuer der Leidenschaft allerdings wie am Freitag in Augsburg nur auf Sparflamme, kann`s schnell böse ausgehen. Oder wie es Spielertrainer Tobias Beck formuliert: "Wenn du in der Regionalliga nicht zu 100 Prozent da bist, dann kannst dir eine Watschn abholen. Wir haben aber gegen Heimstetten dann die erhoffte Reaktion gezeigt und verdient gewonnen."In Burghausen wartet nun nach Duellen gegen zwei Kellerkinder eine Topmannschaft auf die "Dorfbuam". Beck bringt dem SV Wacker jede Menge Respekt entgegen: "Es ist für uns eine Ehre und wir freuen uns, in so einem Stadion gegen ein Schwergewicht des bayerischen Fußballs antreten zu dürfen. Sie haben es wieder geschafft, eine gute Truppe zusammen zu stellen. Der Trainer passt offensichtlich auch sehr gut da rein. Wacker spielt attraktiven Offensivfußball mit viel Wucht. Aber auch wir können einiges an Wucht nach vorne entwickeln." Das Selbstvertrauen in Hankofen ist nach dem bisher positiven Saisonverlauf groß. Freilich ist sich der Dorfverein der Underdog-Rolle nach wie vor bewusst, Beck sagt aber auch: "Die Gegner haben mittlerweile Respekt vor uns. Wir werden deshalb auch in der Wacker-Arena nicht vor Ehrfurcht erstarren und uns wieder unsere Ballbesitzphasen erarbeiten." Für Beck markiert der Auftritt in Burghausen den Auftakt in die "Hammerwochen", wie er es selbst bezeichnet. Am nächsten Samstag kommt der FC Bayern München II nach Hankofen. Und auch wenn die Bayern-Amateure derzeit schwächeln, alleine die Strahlkraft des Weltklubs lässt den Puls nach oben gehen. Anschließend geht`s zu einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, der SpVgg Greuther Fürth II. Bevor dann der Heimspieldoppelpack gegen den starken TSV Aubstadt und den Titelfavoriten Würzburger Kickers ansteht. Deshalb sagt Beck auch: "Jeder Punkt, den wir vor der Winterpause noch sammeln, ist Gold wert." Mit dem Hamstern würde er am liebsten gleich am Samstag in Burghausen loslegen.Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Elija Härtl hat sich eine Entzündung im Bereich der Stirn eingefangen und muss Antibiotika einnehmen. Sein Einsatz am Samstag ist äußerst fraglich. Tobias Richter konnte diese Woche bisher nur locker trainieren, hinter seinem Einsatz steht ebenso ein Fragezeichen wie beim angeschlagenen Tobias Lermer. Beim amtierenden Torschützenkönig der Bayernliga Süd sollte es aber im Normalfall für einen Einsatz reichen. Dominik Hanninger und Alexander Sigl sind nach Krankheit wieder ins Training eingestiegen. Ausfallen werden weiter Kapitän Matthias Lazar und Jakob Vogl.