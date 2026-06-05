Hammer bei RW Ahlen: Stöppel geht, sportliche Führung tritt zurück Der Abstieg aus der Oberliga hat eine Zäsur markiert. von red · Heute, 20:24 Uhr · 0 Leser

Marcel Stöppel (l.), Dennis Kocker (m.) und Luka Tankulic – ihre gemeinsame Zeit in Ahlen ist vorbei. – Foto: David Schneller

Der 5:2-Sieg im Kreispokal-Finale über Bezirksligist Beckumer SpVg, das im übrigen ohne Zuschauer stattfinden musste, war nur ein Trostpflaster, das die Wunden einer insgesamt mehr als enttäuschenden Oberliga-Saison von Rot Weiss Ahlen nicht im Ansatz kaschieren konnte. Wie der Verein von der Werse am frühen Freitagabend verkündete, hat der historische Abstieg in die Westfalenliga personelle Konsequenzen: Sowohl Trainer Marcel Stöppel als auch die sportliche Leitung, bestehend aus Luka Tankulic und Sportvorstand Dennis Kocker, räumen ihre Ämter.

Man habe „nach einem guten und offenen Gespräch gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. Der Verein möchte nach dem Abstieg einen vollständigen sportlichen Neuanfang einleiten und die kommenden Aufgaben mit neuen Impulsen angehen“, heißt es in der Pressemitteilung von RWA. Man bedanke sich bei Stöppel „für seine Bereitschaft, den Verein im Winter in einer schwierigen sportlichen Situation zu übernehmen und seine gute Arbeit in den vergangenen Monaten. Er ist damals in einer Phase zu Rot-Weiss Ahlen gekommen, in der der Verein vor großen Herausforderungen stand." Mission Klassenerhalt gescheitert RW Ahlen hatte Marcel Stöppel im Transferwinter von Ligakonkurrent TuS Hiltrup losgeiest und hatte somit für ordentlich Gesprächsstoff in der Oberliga gesorgt. Stöppel sollte RWA zum Klassenerhalt führen, dafür bekam er unter anderem Co-Trainer Marco Weitz (Concordia Albachten) an seiner Seite sowie hochkarätige Neuzugänge wie Marc Heider (SF Lotte) oder Bernad Gllogjani (Türkspor Dortmund). Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen waren am Ende aber nicht genug um über den Strich zu springen.

Nach dem besiegelten Abstieg am letzten Oberliga-Spieltag brannten bei Anhängern die Sicherungen durch. – Foto: Hardy Krebs

Stattdessen endete Ahlens Oberliga-Zeit mit einer 3:4-Niederlage gegen den FC Eintracht Rheine, begleitet von Fan-Krawallen der RWA-Anhänger und ausgerechnet sein Ex-Verein Hiltrup, der weiterhin nach einem neuen Trainer und Nachfolger für Interimscoach Raul Prieto sucht, hielt die Klasse – und konnte sich anschließend eine Antwort auf eine Aussage von Dennis Kocker („Wir gewinnen zweimal und Hiltrup muss am letzten Maiwochenende auf dem Sofa sitzend absteigen.“) nicht verkneifen.