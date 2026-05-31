TuS Hiltrup: Trainerfrage noch offen - nächster Neuzugang ist da Die Münsteraner sind bereits sind in der Sommerpause von red · Heute, 13:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Hiltrup

Oberligist TuS Hiltrup hat am letzten Spieltag spielfrei und hatte sich vorzeitig den Klassenerhalt mit dem dritten Heimsieg in Folge gesichert. Der Sportliche Leiter Raul Prieto präsentiert nun den nächsten Neuzugang und gibt auch eine Wasserstandsmeldung zur Trainersuche ab.

"Sven Hozjak wird definitiv nicht weitermachen. Er schafft es beruflich einfach nicht. Er hat auch die letzten Wochen wieder gemerkt, wie intensiv so eine Arbeit ist. Wir haben darüber gesprochen und Verständnis dafür, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind auf der Suche nach einem passenden Kandidaten. Wir werden demnächst einige Gespräche führen und werden sehen, was sich noch ergibt und welche Optionen noch am Markt sind. Jeder Interessierte ist auch herzlich willkommen. Man kann sich gerne bei uns vorstellen. Wir haben definitiv in dieser Sache noch ein bisschen Arbeit vor uns", erläutert Prieto den aktuellen Stand. Nach Marius Klöpper (SpVg Emsdetten 05) und Hendrik Rübartsch (SV Rödinghausen II) steht nun der dritte Neuzugang fest. Vom Ligarivalen FC Eintracht Rheine kommt der 23-jährige Lamin Touray, der bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau besitzt.

Der Offensivspieler wurde bei Twente Enschede ausgebildet, bevor er ab der U13 bis zur U17 für Borussia Dortmund auflief. Anschließend spielte er zwei Jahre in der U19 von Viktoria Köln. Im Seniorenbereich führte sein Weg zunächst zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Weitere Stationen waren Atlas Delmenhorst, die SSVg Velbert und der SC Wiedenbrück und zuletzt der FC Eintracht Rheine. Mit bislang 66 Einsätzen in der Regionalliga bringt der 23-Jährige viel Erfahrung mit. Nach nur elf Einsätzen in Rheine und überhaupt wenig Pflichtspiel-Einsätzen in der jüngsten Vergangenheit ist der gebürtige Gambier aber auf Formsuche. Touray sagt zum Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim TuS Hiltrup. Ich kann wieder Fußball in meiner Heimatstadt spielen und die Gespräche liefen von Anfang an sehr gut und überzeugend. Deshalb ist mir die Entscheidung, mich der Mannschaft in der kommenden Saison anzuschließen, sehr leicht gefallen. Ich freue mich auf das Team, die Fans und die gemeinsame Zeit beim TuS.“