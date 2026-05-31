TuS Hiltrup: Trainerfrage noch offen - nächster Neuzugang ist da

Oberligist TuS Hiltrup hat am letzten Spieltag spielfrei und hatte sich vorzeitig den Klassenerhalt mit dem dritten Heimsieg in Folge gesichert. Der Sportliche Leiter Raul Prieto präsentiert nun den nächsten Neuzugang und gibt auch eine Wasserstandsmeldung zur Trainersuche ab.
"Sven Hozjak wird definitiv nicht weitermachen. Er schafft es beruflich einfach nicht. Er hat auch die letzten Wochen wieder gemerkt, wie intensiv so eine Arbeit ist. Wir haben darüber gesprochen und Verständnis dafür, das ist überhaupt kein Problem. Wir sind auf der Suche nach einem passenden Kandidaten. Wir werden demnächst einige Gespräche führen und werden sehen, was sich noch ergibt und welche Optionen noch am Markt sind. Jeder Interessierte ist auch herzlich willkommen. Man kann sich gerne bei uns vorstellen. Wir haben definitiv in dieser Sache noch ein bisschen Arbeit vor uns", erläutert Prieto den aktuellen Stand.
Nach Marius Klöpper (SpVg Emsdetten 05) und Hendrik Rübartsch (SV Rödinghausen II) steht nun der dritte Neuzugang fest. Vom Ligarivalen FC Eintracht Rheine kommt der 23-jährige Lamin Touray, der bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau besitzt.
Der Offensivspieler wurde bei Twente Enschede ausgebildet, bevor er ab der U13 bis zur U17 für Borussia Dortmund auflief. Anschließend spielte er zwei Jahre in der U19 von Viktoria Köln. Im Seniorenbereich führte sein Weg zunächst zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Weitere Stationen waren Atlas Delmenhorst, die SSVg Velbert und der SC Wiedenbrück und zuletzt der FC Eintracht Rheine. Mit bislang 66 Einsätzen in der Regionalliga bringt der 23-Jährige viel Erfahrung mit. Nach nur elf Einsätzen in Rheine und überhaupt wenig Pflichtspiel-Einsätzen in der jüngsten Vergangenheit ist der gebürtige Gambier aber auf Formsuche.
Touray sagt zum Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim TuS Hiltrup. Ich kann wieder Fußball in meiner Heimatstadt spielen und die Gespräche liefen von Anfang an sehr gut und überzeugend. Deshalb ist mir die Entscheidung, mich der Mannschaft in der kommenden Saison anzuschließen, sehr leicht gefallen. Ich freue mich auf das Team, die Fans und die gemeinsame Zeit beim TuS.“
Prieto erklärt: „Ich kenne Lamin praktisch sein gesamtes Fußballleben. Ich habe seine Entwicklung bereits seit seiner Jugend verfolgt und ihn über all die Jahre nie aus den Augen verloren. Für mich war er immer ein Spieler mit außergewöhnlichem Potenzial und deshalb auch über viele Jahre ein absoluter Wunschkandidat. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn jetzt für den TuS Hiltrup gewinnen konnten. Die Gespräche waren von Anfang an offen, ehrlich und von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Lamin hat deutlich gemacht, wie sehr er sich auf die Aufgabe beim TuS freut und dass er überzeugt von unserem sportlichen Weg ist. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits eine hervorragende Ausbildung und viel Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit. Gleichzeitig besitzt er noch enormes Entwicklungspotenzial. Ich bin überzeugt, dass er unserer Mannschaft sportlich wie menschlich sehr guttun wird und freue mich darauf, ihn auf seinem weiteren Weg begleiten zu dürfen. Dass sich ein Spieler mit seiner Vita bewusst für den TuS Hiltrup entscheidet, ist gleichzeitig eine Bestätigung für die Entwicklung unseres Vereins und den eingeschlagenen Weg.“
Als Abgänge stehen beim TuS Hiltrup folgende Spieler fest: Joschka Brüggemann (Karriereende), Linus Gröger (Borghorster FC), Till Dresemann, Dickens Toka (beide Ziel unbekannt) und Mats Feckler (FC Nordkirchen).