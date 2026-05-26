TuS Hiltrup genießt Klassenerhalt und reagiert auf Ahlener Aussage

Hiltrup wird ab Sommer in ein zweites Oberliga-Jahr gehen. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Lange schien der TuS Hiltrup durchaus in keiner guten Position im Abstiegskampf. Stets hatte der Aufsteiger die meisten Partien auf dem Konto, da er erst am letzten Spieltag spielfrei hat. Die Konkurrenz schien immer in Schlagdistanz, um den TuS am Ende hinter sich lassen zu können. Doch das ist vorbei! Mit drei Heimsiegen in Folge, darunter Siege gegen die direkten Konkurrenten SG Finnentrop/Bamenohl und Rot Weiss Ahlen, ist der Klassenerhalt geschafft und Hiltrup kann sich entspannt in die Sommerpause verabschieden.

Aber nicht ohne auf eine Aussage der Konkurrenz zu reagieren! Ahlens Sportvorstand Dennis Kocker war in der Lokalpresse "Westfälische Nachrichten" mit folgender Aussage zitiert worden: "Mir wäre es am liebsten, wir gewinnen zweimal und Hiltrup muss am letzten Maiwochenende auf dem Sofa sitzend absteigen."

Es war wohl eine zu ehrliche öffentliche Aussage, die die Hiltruper Mannschaft nochmal so richtig für das letzte Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel, das 1:0 gewonnen wurde, motiviert hat, wie Hiltrups Sportlicher Leiter und Interims-Coach Raul Prieto verrät: "Diesen Bericht der Lokalpresse haben wir in die Schublade gelegt und gesagt, komm, wir wollen das auf dem Platz austragen und nicht in den Medien. Vor allen Dingen mit so viel Stillosigkeit von einem Verantwortlichen, das gehört sich nicht. Ich möchte darauf nun nett reagieren, ich glaube, so wie es angemessen ist. Wir drücken auf jeden Fall allen Mannschaften die Daumen für den letzten Spieltag. Das gehört sich einfach so und das ist auch in unserem Sinne, sportliche Fairness walten zu lassen. Jede Mannschaft, die am Ende den Klassenerhalt schafft, hat es verdient, auch wenn letztlich immer etwas Glück und Unglück dazugehört."