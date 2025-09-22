RW Ahlen gibt Interims-Lösung bekannt - Tankulic erhält neue Funktion

Der 34-jährige Luka Tankulic hat bei Oberligist Rot Weiss Ahlen bislang ein aufregendes Jahr erlebt. Nachdem er im März Björn Joppe interimsweise beerbte, sprachen ihm die Verantwortlichen im April das Vertrauen aus. Doch der Saisonstart verlief überhaupt nicht nach Plan, so dass Tankulic am Wochenende von seinen Aufgaben entbunden wurde. Am heutigen Montag gibt der Verein bekannt, dass Tankulic weiterhin eine zentrale Rolle in der sportlichen Führung des Vereins spielen soll, nämlich auf dem Posten des Sportlichen Leiters.
Vorerst wird der im Sommer verpflichtete spielende Co-Trainer Kevin Freiberger (36) die Leitung der Mannschaft übernehmen. Ihm zur Seite stehen U19-Trainer Martin Hanskötter sowie Co-Trainer Petrick Piontek. Tankulic und der Vorstand arbeiten bereits gemeinsam intensiv an der Nachfolgeregelung, heißt es von Vereinsseite. Erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten haben stattgefunden.
Personelle Neuausrichtung
Nach intensiven Gesprächen über die aktuelle sportliche Situation hat sich der Vorstand mit Tankulic auf eine personelle Neuausrichtung verständigt, erklärt der Verein in einer Pressemitteilung. Tankulic macht selbst deutlich, dass die Mannschaft einen sportlichen Neustart benötigt: „Mir war wichtig, ehrlich zu sein – gegenüber der Mannschaft, dem Verein und mir selbst. Ich habe das Gefühl, dass das Team jetzt einen neuen Impuls braucht. In meiner neuen Rolle als Sportlicher Leiter kann ich weiter Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit dem Vorstand die sportlichen Weichen für die Zukunft stellen.“
Dennis Kocker (Sportvorstand) erklärt: „Wir haben am Montag sehr offen und konstruktiv gesprochen. Luka hat selbst die Initiative ergriffen und den Wunsch geäußert, seine Verantwortung künftig in anderer Form wahrzunehmen. Diesen Schritt respektieren wir sehr. Luka kennt den Verein, hat ein starkes Netzwerk und wird als Sportlicher Leiter gemeinsam mit uns die Weichen für die Zukunft stellen. In das Interims-Team haben wir großes Vertrauen. Kevin, Martin und Petrick werden die Mannschaft in den kommenden Tagen mit voller Energie betreuen."