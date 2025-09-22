RW Ahlen gibt Interims-Lösung bekannt - Tankulic erhält neue Funktion

Der 34-jährige Luka Tankulic hat bei Oberligist Rot Weiss Ahlen bislang ein aufregendes Jahr erlebt. Nachdem er im März Björn Joppe interimsweise beerbte, sprachen ihm die Verantwortlichen im April das Vertrauen aus. Doch der Saisonstart verlief überhaupt nicht nach Plan, so dass Tankulic am Wochenende von seinen Aufgaben entbunden wurde. Am heutigen Montag gibt der Verein bekannt, dass Tankulic weiterhin eine zentrale Rolle in der sportlichen Führung des Vereins spielen soll, nämlich auf dem Posten des Sportlichen Leiters.

Vorerst wird der im Sommer verpflichtete spielende Co-Trainer Kevin Freiberger (36) die Leitung der Mannschaft übernehmen. Ihm zur Seite stehen U19-Trainer Martin Hanskötter sowie Co-Trainer Petrick Piontek. Tankulic und der Vorstand arbeiten bereits gemeinsam intensiv an der Nachfolgeregelung, heißt es von Vereinsseite. Erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten haben stattgefunden.