Hammah früh in Unterzahl - Verdienter O/O-Derbysieg 1. Kreisklasse: MTV jubelt spät und verliert dennoch - Pannekamp fliegt vom Platz

Die Partie wurde kurzfristig auf den B-Platz in Hammah verlegt, der war laut MTV-Trainer Nico Wellm in einem katastrophalen Zustand. „War schon fast peinlich, dass wir da mit Oste/Oldendorf rauf mussten“, so Wellm. Die Gäste waren von Beginn an das stärkere Team, obwohl neben Tino Lawnitzak auch Janko Buck fehlte. Nicht besser war die Lage beim MTV. Neben Ersatztorwart Maro Radvan saßen nur noch zwei weitere Spieler auf der Bank, darunter der reaktivierte Jan Studier. „Der FC war immer spielbestimmend, hatte viele Chancen. Und dann gab es diese frühe Rote Karte. Meine Mannschaft haute sich aber in jeden Ball. Kämpferisch war das absolut in Ordnung“, sagte Wellm. Philip Pannekamp beschwerte sich zweimal, der Schiedsrichter zückte sofort die Karten. Lange hielten die Gastgeber ein 0:0, in der 82. Minute dann allerdings doch das 0:1. Till Peters traf mit einem 18-Meter-Flachschuss. Die Wellm-Elf warf jetzt alles nach vorne. Der zum Abwehrspieler umfunktionierte Rene Wiedemann ging in den Angriff und traf tatsächlich ebenfalls aus 18 Metern. Doch der Jubel des MTV war kaum beendet, da setzte sich Marcell Vespermann durch und schoss das 1:2. „Wir waren nach dem Ausgleich noch nicht wieder sortiert. Der Schuss prallte vom Innenpfosten ins Tor. Ärgerlich nach großem Kampf, aber absolut verdient“, gab Nico Wellm zu.