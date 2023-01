Hallenmasters: Krimis, Premierensieger und Sanka-Einsatz Dank einer kräftigen Steigerung und jeder Menge Glück setzt sich der SC Sinzing beim eigenen Turnier gegen die Konkurrenz durch

Ausgerechnet bei der Jubiläumsausgabe gewinnt der SC Sinzing das eigene Hallenmasters zum ersten Mal. Das nötige Quäntchen Glück hatte die Bande rund um Spielertrainer Basti Schöppl an diesem Sonntagnachmittag definitiv gepachtet: ein einziger Sieg in der Regelspielzeit reichte ihr zum Einzug ins Finale! Dort legte der SCS einen Zahn zu und verwies den Bezirksligisten aus Viehhausen per 5:2 auf Platz zwei. Die beiden vermeintlichen Turnierfavoriten von der SpVgg Stadtamhof und vom SC Kelheim belegten die Ränge drei und vier. Wir berichteten für Euch live aus Sinzing.