Haching-Juwel kam vom FC Bayern: Nächster Millionen-Transfer nach Adeyemi? Nächstes Haching-Juwel: „Kann der nächste Millionentransfer werden“

Die Jugendarbeit der SpVgg Unterhaching ist deutschlandweit bekannt. Mit Maurice Krattenmacher überzeugt aktuell schon das nächste Top-Talent. Was ist das Hachinger Erfolgsgeheimnis? Ein Besuch im Sportpark.

München – Auf den Tiger hören, das lohnt sich. Das weiß auch Sandro Wagner. Der Trainer der SpVgg Unterhaching hatte sich zuletzt mit Hermann Gerland Videoaufzeichnungen seiner Mannschaft angeschaut. Die Botschaft von Gerland: „Wenn du mir einen Gefallen tun magst, dann lass bitte immer den Maurice spielen.“ Maurice Krattenmacher spielte – und traf beim 5:2-Sieg über Vilzing prompt doppelt. Der Sportpark erhob sich und jubelte Hachings nächstem Juwel zu. Krattenmacher wechselte aus der Jugend des FC Bayern nach Haching und spielt mittlerweile seit sechs Jahren dort. „Wir haben gleich im ersten Training gesehen, was wir für ein Talent bekommen haben“, sagt Marc Unterberger, Cheftrainer Nachwuchsleistungszentrum bei der Spielvereinigung.

In der letzten Saison erzielte Krattenmacher in der U17-Bundesliga 23 Treffer in 20 Spielen – überragende Werte für einen offensiven Mittelfeldspieler. Seit dieser Saison ist der 17-Jährige fest für den Regionalliga-Kader von Wagner vorgesehen und kam bislang schon auf zehn Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen). Im vergangenen Sommer gab es für Krattenmacher Spezial-Training. Der Fokus lag auf Schnelligkeit und Kraft, das Talent legte 4,5 Kilogramm Muskelkraft zu.

SpVgg Unterhaching: Krattenmacher bestes Beispiel für Jugendarbeit

Krattenmacher ist ein bodenständiger, schüchterner Typ. „Von Tag eins habe ich mich hier wohl gefühlt“, sagt er unserer Zeitung im Wirtshaus am Sportpark. An der Wirtschaftsschule Alpenland in Bad Aibling hat Krattenmacher zuletzt seinen Abschluss gemacht. Präsident Manni Schwabl war persönlich bei der Zeugnisübergabe.

„Es ist sehr bemerkenswert, dass er überhaupt keinen Wirbel um seine fußballerischen Fähigkeiten gemacht hat – das haben mir alle Lehrer gesagt. Maurice ist unglaublich bescheiden“, sagt uns Randolf John, Direktor der Wirtschaftsschule.