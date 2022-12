Gruppenliga: Nauheims Trainerduo geht Jonas Schuster und Markus Cube machen Platz für Coach mit „gutem Netzwerk“

NAUHEIM. Das Trainerduo des SV 07 Nauheim, Markus Cube und Jonas Schuster, verlässt den Gruppenligisten. Wie der Verein mitteilt, wird der Vertrag auf Wunsch der beiden Übungsleiter schon zum Jahresende aufgelöst. Den Grund der Trennung erklärt Schuster im Gespräch mit der sportlichen Perspektive des SV 07: „Wir hatten immer den Plan, das Ganze weiterzuentwickeln und nicht ewig am Abstiegskampf-Limit zu kratzen.“ Deshalb habe das Trainergespann dem Vorstand schon vor längerer Zeit Vorschläge unterbreitet, wie der SV 07 sportlich vorangebracht werden könnte: „Aber wir mussten feststellen, dass das für den Verein einfach nicht machbar ist.“

Sportlicher Leiter Tobias Schmidt bestätigt diese Tatsache. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln werde der SV 07 „in aller Regel um den Klassenerhalt in der Gruppenliga kämpfen müssen“, lässt sich Schmidt zitieren: „Das ist für uns aber auch nicht schlimm, denn diese Ligazugehörigkeit ist einzigartig in der Vereinsgeschichte des SV 07.“ Nach dem jüngsten Jahresabschluss (2:4 gegen Geinsheim) ist die Mannschaft auf dem zwölften Tabellenplatz, dem Relegationsrang, in die Winterpause gegangen.

Schwierige Personalsituation

Warum das Trainerduo schon jetzt und nicht erst zum Saisonende geht, begründet Schuster mit der personellen Situation der Mannschaft. Torjäger Norman Harth kann wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison wohl nicht mehr spielen. Moritz Leyendecker hat seine Fußballerlaufbahn beendet. Julian Staiger steht demnächst wegen eines Auslandssemesters nicht zur Verfügung. „Dem entgegen steht momentan kein einziger Neuzugang“, so Schuster. Doch er und Cube hätten ihre Kontakte zu potenziellen Neuzugängen, die für die Gruppenliga infrage kämen, schon ausgeschöpft: „Alle Spieler, die wir kennen, sind entweder schon in Nauheim oder haben uns abgesagt.“ Vor diesem Hintergrund sehen er und Cube sich nicht mehr als die richtigen Trainer, um das kurzfristige Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Der SV 07 brauche einen Coach mit einem guten Netzwerk.