Graue Maus der Heide: "In Dölau geht es immer um den Klassenerhalt" Verbandsliga +++ Der unscheinbare SV Blau-Weiß Dölau ist eine der Überraschungen der Saison

In gewisser Hinsicht passt das Waldstadion von SV Blau-Weiß Dölau ganz gut zum Verbandsligisten. Versteckt in der Heide, im Schatten von langen Bäumen kann die Sportanlage leicht übersehen werden. Ähnlich wie die hiesige Fußballmannschaft in der Verbandsliga. Die hatte das Außenseitertum beinahe kultiviert, steckte Jahr für Jahr im Abstiegskampf der Liga fest.

In dieser Spielzeit hat sich das geändert. Das Team von Trainer Matthias Hampel steht nach 16 Spieltagen ungewohnt weit oben in der Tabelle. „Wir wissen selbst, dass der sechste Platz eine Momentaufnahme ist, aber die Jungs haben sich das verdient“, sagt Hampel.

An der Zielsetzung hat sich nichts geändert

Nach zwei Jahren als Co-Trainer übernahm der 34-Jährige vor einem Jahr den Cheftrainerposten in Dölau. Zuvor hatte er selbst jahrelang für die Blau-Weißen gespielt. Er ist also mit dem ewigen Abstiegskampf in der Heide bestens vertraut. „In Dölau geht es immer um den Klassenerhalt“, sagt Hampel auch jetzt.

Auch wenn seine Mannschaft Siege gegen Teams aus dem soliden Mittelfeld einfährt, wie etwa am vergangenen Freitag als Dölau Amsdorf mit 3:2 auf die Heimreise schickte, will Hampel nichts an der Ur-Zielsetzung des Klubs ändern. „Wir wissen, wo der Verein herkommt, was er für einen Aufstieg hingelegt hat und was die Gründe dafür sind“, sagt er. Einer dieser Erfolgsgründe sei die mannschaftliche Geschlossenheit, das gelte auch in privater Hinsicht. „Wir sitzen nach den Trainingseinheiten lange in der Kabine, schauen die Fußball-WM – das hebt Dölau sicherlich von manchem Verbandsligisten ab.“

Mit "solider Grundfitness" und treffsicheren Stürmer

Aber auch sportlich gibt es Auffälligkeiten, die den überraschenden Erfolg erklären. Da wäre etwa die rege Trainingsbeteiligung, „dank der wir eine solide Grundfitness haben“. Oder auch Stürmer Justin Kreideweiß, der von dem gut abgestimmten Ensemble profitiert, bereits 13 Saisontore erzielt hat und über den sein Trainer sagt: „Das ist ein Stürmer, den sich jede Mannschaft wünscht.“ Gegen Amsdorf traf Kreideweiß doppelt.