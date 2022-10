Giuseppe Pavano: „Wir haben nur eine Chance, wenn jeder ans Limit geht Kreisligatipp mit dem neuen Coach des Aufsteigers SG Höchenschwand-Häusern

Auf dem Umweg über die Aufstiegsrunde hat die SG Höchenschwand-Häusern unter Trainer Markus Fehrenbacher den Sprung in die Kreisliga A, Staffel Ost, vollzogen. Zur neuen Runde hat der renommierte Coach Giuseppe „Pepe“ Pavano das Ruder übernommen. Mit dem aktuellen Höhenflug war indes nicht zu rechnen gewesen: Nach acht Spieltagen thront der Aufsteiger als einziger Verein ohne jeden Punktverlust an der Tabellenspitze. Im fupa-Interview spricht Pavano über den bisherigen Saisonverlauf und richtet den Blick auf die Zukunft – auch auf den neunten Spieltag, dessen Ergebnisse er tippt.

fupa: Herr Pavano, Sie haben zur aktuellen Saison das Traineramt bei der SG Höchenschwand-Häusern übernommen. Mit welchen Erwartungen sind Sie an die Aufgabe gegangen?

Giuseppe Pavano: Die Vorbereitung war sehr kurz und lief auch nicht sehr gut. Nachdem die Mannschaft über die Relegation aufgestiegen ist, gab es nur eine kurze Pause, und das hat in der Anfangsphase einige Schwierigkeiten bereitet. Inzwischen hat sich das alles gut eingerenkt: Ich habe alle Spieler kennengelernt. Dass wir acht Siege in Folge holen, haben wir nicht erwartet. Eher hatten wir befürchtet, dass wir gegen den Abstieg spielen. Der Klassenerhalt ist erste Priorität. Mit 24 Punkten sind wir da auf einem guten Weg. Dennoch werden wir weiterhin von Spiel zu Spiel denken.

fupa: Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Pavano: Am Anfang lief es sehr schwer. Ich kam von einem anderen Verein und musste die Mannschaft erst kennenlernen, außerdem hatten wir doch einige Verletzte. Bevor die Meisterschaftsrunde losging, hatten wir aber ein Freundschaftsspiel gegen Hinterzarten (1:2), und da hatte ich einen Kader in der Nähe des besten zur Verfügung. Und dort hat man gemerkt: „Hoppla – da werden wir in der Kreisliga A schon bestehen können“. Nun haben wir einen Lauf und wollen uns in jedem Spiel dem eigenen Publikum gut präsentieren. Ich bin nun seit 27 Jahren Spielertrainer und Trainer und kann sagen: Die Mannschaft will und hört zu. Ich habe auch schon Mannschaften erlebt, die zwar wollten, aber nicht zuhörten. Als alter Hase habe ich dafür ein Gespür. Die Spieler stehen hinter mir und wollen sich nun, nach langen Jahren in der Kreisliga B in der Kreisliga A etablieren. Wichtig ist, dass beide Seiten, sowohl die Mannschaft als auch das Trainerteam, Spaß an der Arbeit haben, und das merkt man im Training: Egal ob Konditions- oder taktisches Training, da gibt es keinen Mucks!

fupa: Für einen Aufsteiger steht, wie Sie ja sagten, der Klassenerhalt an erster Stelle. Aber könnte das Saisonziel noch geändert werden, wenn es weiterhin so gut läuft?

Pavano: In fünf, sechs Spielen werden wir sehen, wo wir stehen. Ich bin selbst gespannt, ob die Mannschaft es mental schafft, wenn mal die ersten Niederlagen kommen. Wir müssen nicht um den Aufstieg spielen, aber wir müssen jede Woche 120 Prozent geben.

fupa: Am Samstagabend ist der SV Blau-Weiß Murg zu Gast. Wie ist Ihre Sicht auf diesen Gegner?

Pavano: Murg gehört zu den Meisterschaftsfavoriten. Sie stehen derzeit zwar hinter uns in der Tabelle, haben aber viel Qualität in ihren Reihen. Da haben wir nur eine Chance, wenn jeder Spieler an sein Limit geht. Aber meine Mannschaft ist inzwischen spielerisch und taktisch gewachsen und wird Gas geben. Wir haben jahrelang mit denselben Spielern in der Kreisliga B gespielt; für diese Spieler ist eine tolle positive Erfahrung, dass sie auch in der Kreisliga A bestehen können.

fupa: Werden gegen Murg wichtige Stammspieler fehlen?

Pavano: Leider fallen zwei Spieler mit Kreuzbandrissen aus, Tim Böhler und Lucas Huber. Trotzdem werden wir Gas geben. Wir haben bereits bemerkt, dass wir mit den Guten in der Liga mithalten können. Die Mannschaft hat spielerisch, taktisch und kämpferisch einen Schritt gemacht, den wir selbst nicht erwartet haben. In der kurzen Zeit, in der ich in Höchenschwand-Häusern Trainer bin, konnten wir bereits etwas bewegen. Das gilt es umzusetzen, und die Mannschaft tut das.

Giuseppe Pavanos Spieltag-Tipps:

FC Schlüchttal – SV Nöggenschwiel

Freitag, 19.30 Uhr

Nöggenschwiel hat derzeit zu viele Verletzte und kann daher das Potenzial nicht abrufen. Sie werden es auswärts beim FC Schlüchttal schwerhaben. 2:0.

FC Wallbach – FC Bergalingen

Samstag, 15.30 Uhr

Wir haben bereits gegen den FC Bergalingen gespielt (1:0-Erfolg auswärts, Anm. d. Red.), eine starke Mannschaft mit starken Stürmern. Ich kenne auch den Trainer des FC Wallbach und sehe hier tatsächlich eine Begegnung auf Augenhöhe. Daher tippe ich auf ein 2:2.

FC Grießen – FC Geißlingen

Samstag, 16 Uhr

Ein Derby hat zwar seine eigenen Gesetze, aber sowohl Geißlingen als auch Grießen sind nicht gut in die Saison gestartet. 1:1.