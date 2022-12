Ghana-Abenteuer endet für Ayhan Kirlangic schon im Januar Der afrikanische Verein hat sich mit der Verpflichtung des deutschen Trainers finanziell wohl ein wenig übernommen.

Seit etwas mehr als einem Monat ist der Essener Ayhan Kirlangic in Ghana und trainiert dort den Zweitligisten Chase FC. Sportlich läuft es seitdem blendend, fast alle Vorbereitungspartien hat er mit dem Team gewonnen, und dennoch wird das Engagement im Januar ein Ende haben. Denn offenbar hat der Verein sich mit der Verpflichtung des 44-jährigen deutschen Trainers finanziell etwas übernommen ( wir berichteten hier ).

"Es sieht so aus, dass wir uns ausgesprochen haben. Mit der Einigung, dass ich bis Anfang Januar noch hierbleibe, aber dann nach Deutschland zurückkomme", erklärt Kirlangic gegenüber FuPa. "Der Vereinsvorstand war ehrlich und meinte, er hat sich mit allem überschätzt, und könnte er könnte sich mich für die ganze Saison nicht leisten. Ich werde den Dezember nochmal nutzen, die Mannschaft perfekt auf die Meisterschaft vorzubereiten. Ich finde es sehr schade und traurig, dass ich meinen Vertrag nicht erfüllen kann. Ich hatte auch große Träume, als ich hier hinkam. Aber ich habe hier doch sehr gute Arbeit geleistet, fast alle Spiele gewonnen, und das Wichtigste: Ich habe die Spieler und die Mannschaft weiterentwickelt. Ich habe die deutschen Trainer hier hoffentlich sehr gut vertreten, darauf bin ich auch sehr stolz." Sogar ein TV-Interview hat der deutsche Coach in Ghana gegeben.

Mit der Rückkehr nach Deutschland hofft Kirlangic nun natürlich auf interessante Angebote für einen neuen Job als Trainer. "Ich habe hier eine Riesen-Erfahrung gemacht, aus der ich auch was gelernt habe. Ich bin Anfang Januar bereit für neue Aufgaben, bin bereit, sofort eine Mannschaft zu übernehmen", erklärt er. Womöglich entschließt sich ja ein Verein in der Winterpause, sich neu aufzustellen und einen Wechsel auf der Trainerbank vorzunehmen. Denn würden wir Ayhan Kirlangic, der zuvor im Jugendbereich etwa beim SC Croatia Mülheim und der SG Unterrath erfolgreich war, bald wieder an einer deutschen Seitenlinie sehen.