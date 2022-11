„Gezeigt, dass wir nicht zu Unrecht in der Kreisliga spielen“ - SV Münsing mit Arbeitssieg Knapper Erfolg gegen SV Polling

Münsing – „Wir haben gezeigt, dass wir nicht zu Unrecht in der Kreisliga spielen“, freute sich Ralf Zahn. Das Prädikat „verdient“ heftete der Coach dem Sieg des Aufsteigers vor allem aufgrund der ersten Halbzeit an. „Da hatten wir die Mehrzahl an guten Chancen.“ Die erste in der zweiten Minute, als Pollings Torhüter Benedikt Carl einen Flachschuss von Michael Lang meisterte. Wenig später traf Lang mit einem Freistoß aus 20 Metern nur den Außenpfosten. Das Glück stand dann jedoch Pate beim 1:0: Nach einem Einwurf flog ein Flankenball in den Strafraum, Sebastian Schönacher ging zu Boden und forderte lautstark Elfmeter, während hinter ihm der Ball aufsetzte und ins Tor hüpfte. Ähnlich kurios kamen die Gäste zwei Minuten später zum Ausgleich: Nach einem etwas krummen Ding in Form eines Pfostenrollers schaltete Felipe Creutzner am schnellsten und wuchtete den Nachschuss zum 1:1-Pausenstand ins Netz.

Unmittelbar nach Wiederbeginn hatten die Gastgeber Glück, weil Creutzner nur den Außenpfosten traf. Die Folge war über weite Strecken Leerlauf, zumindest gab es kaum nennenswerte Torraumszenen – bis Sebastian Schönacher im Nachschuss das 2:1 markierte. Dabei blieb es, weil Josef Holzer mit einem Kopfball an die Latte nach Aluminiumtreffern ausglich und Lorenz Niggl beim letzten Konter an SV-Keeper Benedikt Karl scheiterte. (rst)

SV Münsing – SV Polling 2:1 (1:1)