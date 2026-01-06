 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Anton Fasching

FuPa Niedersachsen: Die Geschichten des Jahres 2025

News und Stories mit den meisten Lesern

Verlinkte Inhalte

KL Osnabrück St. A
BZL Weser-Ems St. 5
Kreisliga Emsland
KL Cloppenburg
KL Bentheim

Trainerwechsel, Verletzungen, Regeländerungen – der Amateurfußball in Niedersachsen sorgte auch 2025 immer wieder für außergewöhnliche Schlagzeilen.

Platz 1

Schwere Verletzung überschattet Kreisliga-Spiel

Verdacht auf Kreuzbandriss bei Stürmer Tino Vilchez-Bayer

Eine schwere Verletzung hat das Kreisliga-Spiel zwischen dem SV Blau Weiß Schinkel und dem TuS Glane überschattet. Stürmer Tino Vilchez-Bayer verletzte sich ohne Gegnereinwirkung und musste nach längerer Unterbrechung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, eine endgültige Diagnose steht noch aus. Der Ausfall trifft Schinkel besonders hart, denn Vilchez-Bayer ist mit 13 Treffern der erfolgreichste Angreifer des Teams.

Platz 2

Verein bestätigt Rücktritt

Hemlein und Eintracht Nordhorn gehen getrennte Wege

Der SV Eintracht Nordhorn und Trainer Christoph Hemlein gehen seit dem 30. November 2025 getrennte Wege. Hemlein trat von seinem Amt zurück, nachdem er den eingeschlagenen Kurs der sportlichen Leitung nicht mehr mittragen konnte. Der Verein dankte dem Aufstiegstrainer ausdrücklich für seine erfolgreiche Arbeit bis hin zum Sprung in die Landesliga. Nun steht die Eintracht vor der Frage, wer die Nachfolge auf der Trainerposition übernimmt.

Platz 3

Nächster Trainer verlässt den SV Meppen

Abschied von Trainer Metin Yaygan

Der SV Meppen verabschiedet sich zum Saisonende von Trainer Metin Yaygan. Der Coach prägte die Mannschaft über Jahre mit großem Engagement, Leidenschaft und viel Herzblut. Unter seiner Führung entwickelte sich das Team sportlich weiter und wuchs auch abseits des Platzes zusammen. Sein Abschied hinterlässt beim Verein bleibende Spuren.

Platz 4

Trainerentlassung in der Bezirksliga nach 0:4-Pleite

SV Quitt Ankum zieht die Notbremse

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage beim Hagener SV hat der SV Quitt Ankum die Reißleine gezogen und Trainer Matthias Luttmer mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Spiel, durch das Ankum auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen ist. Nach ausgeglichener erster Halbzeit brach das Team nach der Pause komplett ein.

Platz 5

Gelb-Rote Karte ersetzt ab 2026/27 die Zeitstrafe

NFV-Delegierte folgen IFAB-Vorgaben – historische Änderung nach Jahrzehnten

Im Jugendfußball des NFV kommt es zur Saison 2026/27 zu einer grundlegenden Regeländerung. Die seit Jahrzehnten praktizierte Fünf-Minuten-Zeitstrafe wird abgeschafft und durch die Gelb-Rote Karte ersetzt. Hintergrund sind neue IFAB-Vorgaben, die die bisherige Anwendung der Zeitstrafe stark einschränken. Schiedsrichtervertreter sehen das alte Modell als nicht mehr praktikabel an – die Delegierten stimmten der Reform einstimmig zu.

Aufrufe: 06.1.2026, 13:25 Uhr
redAutor