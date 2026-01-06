FuPa Niedersachsen: Die Geschichten des Jahres 2025

Trainerwechsel, Verletzungen, Regeländerungen – der Amateurfußball in Niedersachsen sorgte auch 2025 immer wieder für außergewöhnliche Schlagzeilen.
Verdacht auf Kreuzbandriss bei Stürmer Tino Vilchez-Bayer
Eine schwere Verletzung hat das Kreisliga-Spiel zwischen dem SV Blau Weiß Schinkel und dem TuS Glane überschattet. Stürmer Tino Vilchez-Bayer verletzte sich ohne Gegnereinwirkung und musste nach längerer Unterbrechung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, eine endgültige Diagnose steht noch aus. Der Ausfall trifft Schinkel besonders hart, denn Vilchez-Bayer ist mit 13 Treffern der erfolgreichste Angreifer des Teams.
Hemlein und Eintracht Nordhorn gehen getrennte Wege
Abschied von Trainer Metin Yaygan
SV Quitt Ankum zieht die Notbremse
NFV-Delegierte folgen IFAB-Vorgaben – historische Änderung nach Jahrzehnten