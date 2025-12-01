FuPa macht den Amateurfußball sichtbar! – Foto: #AusLiebeZumFußball

Verein bestätigt Rücktritt Hemlein und Eintracht Nordhorn gehen getrennte Wege Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems SVE Nordhorn Christoph Hemlein

Der SV Eintracht Nordhorn und Trainer Christoph Hemlein haben ihre Zusammenarbeit mit Wirkung zum 30. November 2025 beendet. Wie der Verein offiziell mitteilte, ist Hemlein von seinem Amt zurückgetreten. Die Eintracht dankt ihrem bisherigen Coach ausdrücklich für dessen großen Einsatz und die erfolgreiche Arbeit, die maßgeblich zum Aufstieg in die Landesliga beigetragen hat. Über die Nachfolge auf der Trainerposition soll in den kommenden Wochen entschieden werden. Hemlein selbst äußerte sich auf Instagram zu seinem Abschied. Dabei betonte er zunächst das weiterhin gute Verhältnis zum Vereinsvorstand. Zugleich machte er jedoch deutlich, dass er den von der sportlichen Leitung eingeschlagenen Weg nicht mehr mittragen könne. „Im Fußball gibt es Dinge, die nicht immer verständlich sind. Ich muss morgens noch in den Spiegel schauen können“, schrieb er. Absprachen seien nicht eingehalten und „hinterrücks verändert“ worden – ein Vorgehen, das nicht seiner Art zu arbeiten entspreche.

Trotz der Differenzen fand Hemlein versöhnliche Worte und blickte stolz auf die gemeinsame Zeit zurück: „Danke für alles, Eintracht. Wir haben das erreicht, was Jahrzehnte niemand geschafft hat.“ Für die Zukunft wünschte er dem Verein nur das Beste. Die Eintracht steht nun vor einer wichtigen Entscheidung: Wer übernimmt das Team nach dem Rücktritt des Aufstiegstrainers? Eine zeitnahe Lösung wird erwartet.