Gelb-Rote Karte ersetzt ab 2026/27 die Zeitstrafe

– Foto: Thomas Rinke

Zur Saison 2026/27 wird im Jugendfußball des NFV die seit Jahrzehnten etablierte Fünf-Minuten-Zeitstrafe abgeschafft. An ihre Stelle tritt künftig die Gelb-Rote Karte als reguläre Matchstrafe. Die Delegierten des diesjährigen Verbandsjugendbeirats entschieden sich einstimmig für die Anpassung, die auf einen Beschluss des International Football Association Board zurückgeht. Das IFAB hatte seine Leitlinien für Zeitstrafen überarbeitet und den Verbänden zwei Systeme vorgelegt. In beiden Varianten gilt: Zwei verwarnungswürdige Vergehen führen direkt zum Feldverweis.

Jan-Eike Ehlers, Beauftragter für Beobachtungswesen im Verbandsschiedsrichterausschuss, erläuterte, dass die bisherige Praxis – Gelb, Zeitstrafe, Rot – künftig nicht mehr möglich sei. „Die aktuelle Regelung, dass sich ein Juniorenspieler drei verwarnungswürdige Vergehen erlauben kann, bevor er runtergehen muss – diese Regelung gibt es in Zukunft nicht mehr“, erklärte er. Ehlers bezeichnete sich zwar als „absoluten Fan“ der bisherigen Zeitstrafen, die ihm häufig zur Beruhigung hitziger Situationen geholfen hätten, betonte aber auch, dass sich die Rahmenbedingungen mit den neuen IFAB-Vorgaben fundamental verändert hätten. Das vom DFB gewählte IFAB-System sieht vor, dass Zeitstrafen nur noch bei vier klar definierten Vergehen ausgesprochen werden dürfen: Simulation, absichtliches Verzögern der Spielfortsetzung, unsportlicher Protest sowie unzulässige Täuschung bei der Ausführung eines Strafstoßes. Für alle anderen verwarnungswürdigen Aktionen müsste es Gelb geben. „Die aktuell häufigsten Anwendungsfälle der Zeitstrafe wären damit nicht mehr darstellbar“, so Ehlers. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen zur Beruhigung eines Spielers, als Rot-Ersatz bei bereits Verwarn­ten, bei Rudelbildungen oder bei überharten Fouls unterhalb der Rot-Schwelle.

Aus Schiedsrichtersicht sei die neue Regelung kaum praktikabel. Der Vorsitzende des Juniorenausschusses im NFV-Kreis Osterholz, Helmut Schneeloch, betonte, dass die Umsetzung die oft sehr jungen Unparteiischen überfordern könne: „Wir reden hier über vierzehn- und fünfzehnjährige Schiedsrichter, die das umsetzen sollen. Damit hätten schon wir als Erwachsene unsere Probleme. Wollen wir unseren Jung-Schiedsrichtern das Leben noch schwerer machen?“ Ehlers sprach sich daher klar für die vollständige Abschaffung der Zeitstrafe und die Einführung der Gelb-Roten Karte aus. Die Delegierten folgten seinem Vorschlag und damit dem Weg nahezu aller anderen Landesverbände. Der entsprechende Passus soll nun in die Jugendordnung aufgenommen und dem NFV-Vorstand zur Genehmigung vorgelegt werden.