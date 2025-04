Schwere Verletzung überschattet Kreisliga-Spiel

Da die eigene Sportanlage am Gretescher Weg aufgrund umfangreicher Umbau und Instandsetzungsarbeiten noch nicht bespielbar ist, wurde das Spiel auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage am Limberg, auf dem ehemaligen Kasernengelände im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide, ausgetragen.

In einen Spiel der Kreisliga-Osnabrück Staffel B - trafen am Sonntagnachmittag der SV Blau Weiß Schinkel und der TUS Glane auf einander. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung eines Stürmers des Gastgebers.

Der verletzte Spieler wurde noch auf dem Spielfeld notärztlich behandelt. Anschließen wurde er mit einer Trage vom Spielfeld getragen und direkt ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem verletzten Spieler handelt es sich um den in dieser Saison erfolgreichsten Angreifer vom SV Blau Weiß Schinkel. 13 Treffer erzielte Tino Vilchez-Bayer und wurde in der laufenden Saison in sämtlichen 23 Spielen eingesetzt. Er spielt die erste Saison bei Blau Weiß Schinkel und war zuvor viele Jahre erfolgreich beim Nachbarn VFR Voxtrup aktiv, zuletzt in der Landes- und Bezirksliga.