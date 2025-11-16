Trainerentlassung in der Bezirksliga nach 0:4-Pleite

Nach dem mit 0:4 unterlegenen Bezirksliga-Spiel beim Hagener SV feuerte der auf den vorletzten Tabellenplatz zurück gefallene SV Quitt Ankum seinen Trainer Matthias Luttmer. Luttmer war seit Sommer 2024 für den Club tätig und erreichte in der vergangen Saison den elften Tabellenplatz.

Bis zur Pause war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Highlights. Direkt nach der Pause brachte Hendrik Rethmann den Hagener SV mit 1:0 in Führung die Lukas Meyer nur wenige Minuten später auf 2:0 ausbaute. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Til Engelmann machte nach einer Stunde Spielzeit mit seinem Tor zum 3:0 bereits den Deckel auf das Spiel. Kurz vor dem Ende sorgte Luca Kleine Heitmeyer für den verdienten 4:0-Endstand. Der Hagener SV gewann sein dritte Spiel in Folge ohne Gegentor und liegt nach diesem Spiel in der Tabelle knapp über dem Strich.

"Nach einer ereignissarmen und ausgeglichenen 1. Halbzeit fallen wir in Halbzeit 2 auseinander. Hagen gewinnt auch in der Höhe verdient.

Nach dem Spiel haben wir uns als Mannschaft für die kommenden Monate eingeschworen. Daher ist es umso enttäuschender das uns der Vorstand im Anschluss mitgeteilt hat, dass die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet ist.

Ich wünsche den Jungs alles Gute," sagte uns Matthias Luttmer vom SV Quitt Ankum kurz nach seiner Freistellung.

"Es war ein verdienter Sieg nach schwieriger ersten Halbzeit. Erste Halbzeit war kein gutes Fußballspiel. In der zweiten Halbzeit waren wir zielstrebiger, fußballerisch besser und nicht so pomadig. Glückwunsch an meine Mannschaft. Auch heute war wieder wichtig, dass wir von außen gut nachlegen konnten. Jetzt die Woche wieder gut arbeiten," sagte uns Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV)