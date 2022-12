Fuhrmann legt Amt am Wasserwerk nieder Der 61-jährige Coach will mit seinem Rücktritt dem Bayernligisten die Möglichkeit geben, wirklich alles nur Mögliche zu aktivieren, um die Liga noch zu halten

„Rüdiger Fuhrmann, Bayernligatrainer der SpVgg SV Weiden, legt nach einer gemeinsamen Analyse der bislang abgelaufenen Saison mit Sportlicher Leitung und Vorstandschaft sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Der 61jährige Trainer aus Luhe-Wildenau möchte es dem Traditionsverein ermöglichen, noch einmal alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das Ziel Bayernligaklassenerhalt realisieren zu können. Der Verein selbst hätte den bis 2024 datierten Vertrag mindestens erfüllen wollen, wobei auch eine noch längere Zusammenarbeit mit Rüdiger Fuhrmann angedacht war.



In den Punkten Vereinsidentität, Engagement, Weitsicht und sportliches Know-How war Fuhrmann auch in dieser Rolle vorbildlich, einzig und allein der Tabellenstand und die jüngste Bilanz der Schwarz-Blauen veranlassten den Oberpfälzer, den Weg frei zu machen. Die Vorstände Michael Kurz, Kurt Seggewiß und Sportdirektor Rüdiger Hügel bedauern diese Entscheidung zutiefst, zumal auch die menschliche Komponente Vorbildcharakter am Wasserwerk hatte.



Wer die Nachfolge beim Weidener Bayernligisten antritt ist noch unklar, bis vor Weihnachten wird sich sicherlich nichts mehr tun. Gut möglich, dass bis zum Jahresanfang eine Lösung präsentiert wird. Mit aussichtsreichen Kandidaten wird seit dem Rücktritt von Rüdiger Fuhrmann gesprochen“, so der Wortlaut der von Sportlichem Leiter Rüdiger Hügel versendeten Mitteilung an die Presse.