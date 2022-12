ETSV-Trainer Jassi Huremovic kann sich schon über fünf Winterneuzugänge freuen. Auch bald über die Dienste von Seyhmus Atug? – Foto: NIcky Bude

Fünf Neue für den ETSV – folgt auch Concorde Seyhmus Atug? Der ETSV Hamburg verstärkt sich deutlich, um die Tabellenführung in der Landesliga Hansa bis Saisonende verteidigen zu können.

Die Ligamannschaft des ETSV Hamburg gilt als sehr ambitioniert. Aktuell thront die Truppe von Trainer Jassi Huremovic in der Landesliga mit drei Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Düneberger SV an der Spitze der Hansa-Staffel. Damit das auch so bleibt und die Erfolgsgeschichte der „Eisenbahner“ keinen Knacks bekommt, wird das Team während der aktuellen Winterpause enorm verstärkt. Fünf Neuzugänge konnte der Club bereits vermelden. Ein weiterer „Hochkaräter“ soll wohl auch noch auf dem Wunschzettel stehen.

Zuerst verabschiedete sich der ETSV vor ein paar Tagen von Oscar Amankwaah (Ziel unbekannt) und von Marcel Rump, der bis Saisonende an Oberligist SV Curslack-Neuengamme ausgeliehen wurde (wir berichteten), und dann startete „Eise“ eine Serie von Veröffentlichungen, in denen die Winterneuzugänge herzlich willkommen geheißen wurden. Dazu gehört Torwart Tom Schmidt. Der 31-Jährige pausierte zuletzt, sammelte allerdings schon jede Menge Erfahrungen zum Beispiel in den Jugendabteilungen des SV Werder Bremen oder von Hertha BSC Berlin. Im Herrenbereich ging es über Arminia Bielefeld und Hannover 96 II ein bisschen durch die Republik und dann wieder zurück in die Hauptstadt zu verschiedenen Berliner Clubs. Der Keeper verfügt durch seine Stationen unter anderem auch über viel Regional- und Oberligaerfahrung. Außerdem werden sich die Brüder Edmund (21) und Collins (24) Baafi zukünftig das Trikot des ETSV überstreifen. Edmund Baafi ist im Mittelfeld einzuordnen und Collins Baafi eher auf Rechtsaußen. Beide kommen vom Oberligisten SV Rugenbergen, wo sie erst seit vergangenem Sommer aktiv waren.



Als vierten Winterneuzugang verkündeten die Eisenbahner Eudel Monteiro. Der Rechtsverteidiger spielte bisher, seit dieser Saison, beim Nord-Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck. Seine vorherigen Herrenstationen waren Altona 93, Lüneburger SK Hansa, SV Eichede und der Oststeinbeker SV. „Edu“, wie Eudel Monteiro auch gerufen wird, kam bisher auf unter anderem 88 Regionalliga- und 93 Oberligaeinsätze. Der 28-Jährige verfügt über eine hohe Spielintelligenz und kann deshalb auch vielseitig eingesetzt werden. Der fünfte neue „Eisenbahner“ wechselt vom ambitionierten Oberligisten Concordia Hamburg an den Mittleren Landweg. Hischem Metidji kam im laufenden Spieljahr für „Cordi“ wettbewerbsübergreifend auf acht Einsätze. Nun wird der offensive Mittelfeldakteur aber künftig für den ETSV auflaufen. Beim VfL Lohbrügge, beim FC Eintracht Norderstedt, bei Altona 93 und bei Dersimspor sammelte der erst 23-Jährige schon insgesamt in unter anderem vier Regional-, 59 Ober- und 25 Landesligapartien seine Erfahrungen. Zumindest soviel, dass er dem ETSV bei der „Mission Oberliga“ durchaus gut weiterhelfen könnte.

Wechselt Verteidiger Seyhmus Atug zum ETSV? – Foto: Robert Kruber





Wechselt auch Seyhmus Atug an den Mittleren Landweg?

Gerüchten zufolge könnte Hischem Metidji aber nicht der einzige Concorde bleiben, der in dieser Wintertransferphase vom Bekkamp zum ETSV wechselt. Denn unseren Informationen nach soll auch Innenverteidiger Seyhmus Atug (30) auf dem Wunschzettel der Eisenbahner stehen. Der Defensivspezialist hatte zwar in den letzten Monaten mit einer Verletzung zu kämpfen, doch sollte „Sey“ wieder fit werden, wäre er für die Abwehr eines jeden Landesligisten wohl ein großer Gewinn. Allerdings sei der ETSV wohl nicht der einzige Verein, der um die Dienste des Abräumers buhlt. Auch beim Staffelkonkurrenten ASV Hamburg soll er, wie es heißt, ganz hoch im Kurs stehen.