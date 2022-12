Bis Saisonende: Stürmer Marcel Rump vom ETSV nach Curslack ausgeliehen Neben dem Neuzugang gab es auch vier Verabschiedungen beim SV Curslack-Neuengamme.

Aktuell ist Winterpause. Weihnachten steht vor der Tür. Der Fußball ruht und all die sonst so fleißigen Fußballer und Funktionäre genießen ein wenig Urlaub. Allerdings können sich nicht wirklich alle ausruhen. Der ein oder andere kümmert sich hinter verschlossenen Türen ganz akribisch um die Kaderplanung. So wie beim Oberligisten SV Curslack-Neuengamme. Denn am Gramkowweg hat man sich einerseits auf der Weihnachtsfeier zwar von vier Spielern verabschiedet, andererseits kann aber auch schon ein Neuzugang vermeldet werden.

Verabschiedet wurden Torwart Goran Mihailovic, Verteidiger Abbas Sharba, Mittelfeldspieler Ivan Vidosevic und Offensivakteur Fares Hadji. Alle vier verlassen den SVCN mit unbekanntem Ziel. Auf der Club-Seite steht geschrieben: „Wir bedanken uns für die gemeinsame Zeit und freuen uns, euch mal wieder am Gramkowweg begrüßen zu dürfen. Viel Erfolg für die Zukunft und bleibt so, wie ihr seid.“ Warme Worte für die scheidenden Spieler. Dass nun aber der Kader des Tabellen-Vorletzten und abstiegsbedrohten Teams weiter verstärkt werden sollte, machte der Verein mit den folgenden Worten klar: „Für uns heißt es nun, den Kader sinnvoll zu verstärken, um das Unmögliche möglich zu machen!“



Kaum war diese Meldung veröffentlicht, da konnten die Verantwortlichen auch schon den ersten Neuzugang vermelden. Auf Leihbasis wechselt Stürmer Marcel Rump vom Landesligisten ETSV zum SC Curslack-Neuengamme. Das Leihgeschäft läuft bis zum kommenden Sommer. Während sich die „Eisenbahner“ von ihrem Goalgetter (fünf Tore in zwölf Spielen) mit den Worten - „Wir danken dir Rumpi für deinen Einsatz und deine Tore und wir hoffen, dass wir dich bald wiedersehen“ - verabschiedeten, heißt der SVCN seinen neuen Angreifer herzlich willkommen: „Wir freuen uns über unsere erste Verstärkung für die Rückrunde!“



Marcel Rump: „Ich freue mich auf eine spannende Herausforderung“

Marcel Rump wurde in der Jugend unter anderem beim SC Paderborn ausgebildet. Im Sommer 2015 feierte der Stürmer mit dem SC Paderborn II die Meisterschaft in der Westfalenliga. Anschließend durfte der heute 27-Jährige schon bald in der Oberliga zeigen, was er kann. Hauptsächlich im Westen der Republik. Im Sommer 2021 kam „Rumpi“ dann nach Hamburg. Nach einem Jahr beim Hamm United FC wechselte er zu Beginn der aktuellen Saison zum ambitionierten Landesligisten ETSV. Insgesamt kann der Torjäger auf 104 Oberligaeinsätze (19 Tore, 16 Vorlagen) und 20 Landesligaspiele (6 Tore) zurückblicken. SVCN-Ligamanager Nils Marx-Kneisel wird auf der Curslacker Internetseite wie folgt zitiert: „Rumpi lebt von seiner Physis und hat bereits nachgewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Ein echter Typ, der auch neben dem Platz wichtig sein wird! Zudem möchte ich mich ganz besonders bei Jassi Huremovic (Ligamanager ETSV) für die unkomplizierten Gespräche bedanken. Das ist in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich!“



Aber auch Marcel Rump kommt auf der Vereinsseite des SVCN zu Wort: „Ich freue mich auf eine spannende Herausforderung. Ich werde versuchen, der Mannschaft nicht nur mit Toren, sondern auch mit meiner Erfahrung zu helfen. Danke für die professionellen und vertrauensvollen Gespräche mit den Verantwortlichen. Ich bin heiß auf die Oberliga-Spiele!“ Ob der SV Curslack-Neuengamme im Winter noch weitere Neuzugänge verpflichten und verkünden wird, ist noch nicht bekannt.