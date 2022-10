Fuchs und Riebl müssen gehen Kreisklasse A Sinsheim +++ Türk Gücü Sinsheim will mit einem Trainerwechsel für frischen Wind sorgen

Drei Monate währte die Zusammenarbeit zwischen dem A-Ligisten Türk Gücü Sinsheim und seinem neuen Trainerduo bestehend aus Thomas Fuchs und Christian Riebl. Am Montagabend, einen Tag nach der schmerzhaften 0:5-Niederlage beim TSV Helmstadt II, teilte der Verein den beiden ihre Trennung mit. "Bedauerlicherweise müssen wir uns von dem Trainerteam trennen, um den Abwärtstrend aufhalten zu können", schreibt Türk Gücü in seiner Pressemitteilung.

Als Absteiger aus der Kreisliga setzte der Klub auf einen Neuaufbau in der Kreisklasse A. Mit neuen, aber sehr erfahrenen Trainern, wurde das Saisonziel "schönen Fußball spielen" ausgerufen. Es sollte schnell in ruhige Fahrwasser gehen – ankommen in der neuen Klasse als oberste Priorität. Doch große personelle Probleme aufgrund von vielen Urlaubern führte dazu, dass es lange dauerte, ehe Fuchs/Riebl alle ihre Spieler zur Verfügung hatten. Entsprechend zäh gestaltete sich die Anfangsphase mit klaren Niederlagen in Babstadt (0:4) und Hilsbach (0:3). Zwischenzeitlich gab es Erfolgserlebnisse wie das 3:0 gegen Elsenz oder das 1:0 gegen Tiefenbach. Die jüngsten Ergebnisse, 0:1 gegen Untergimpern und eben jene 0:5-Schlappe beim Helmstadt II, offenbarten jedoch das nächste Formtief, dass die Verantwortlichen zum Handeln zwang.

Der Verein setzt übergangsweise auf Mustafa Cürük und Aytac Kantas. Kantas, der selbst in der Vorstandschaft aktiv ist, sagt: "Wir machen das jetzt, bis wir einen neuen Trainer haben." Am Sonntag gilt es gegen ein Spitzenteam ein anderes Gesicht als zuletzt zu zeigen. Das könnte gelingen, schließlich macht der FC Eschelbronn derzeit ein kleines Tief durch. Der Tabellendritte hat aus den vergangenen beiden Partien nur einen Punkt geholt.