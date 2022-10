Frust und Enttäuschung beim SC Böbing: Eigentor besiegelt Heimniederlage Bittere Pleite gegen SV Wessobrunn

Böbing – Dort erwartete er still den Schlusspfiff, der auch alsbald ertönte. Mit 0:1 hatte der SC Böbing das so wichtige Heimspiel in der A-Klasse 8 gegen den SV Wessobrunn verloren.

Beide Mannschaften starteten betont kontrolliert in die Partie. Zwingende Aktionen ergaben sich im ersten Spielabschnitt kaum. Eine Flanke von Böbings Fridolin Waldmann aufs Tornetz des Wessobrunner Kastens (25.) und ein verpasster Kopfball von SVW-Spieler Lang nach einer Ecke (29.) – das waren die nennenswerten Aktionen.

In der zweiten Hälfte rührte sich in den Strafräumen etwas mehr. den besseren Start hatten die Böbinger: Zweimal war Roman Steiner in aussichtsreicher Position, scheiterte jedoch mit einem Kopfball (47.) und einer Direktabnahme (49.). Danach war Wessobrunn am Zug: Markus Rieger scheiterte an SCB-Torwart Josef Schwaller, auch der Nachschuss von Roman Schneider wurde abgewehrt (62.). Die beste Chance hatte wiederum Markus Rieger; die Hereingabe von Julian Sterr schoss er aus kurzer Distanz drüber (69.). Philipp Rieger zwang wenig später mit einem Freistoß SCB-Keeper Schwaller zu einer Faustabwehr (74.), im direkten Gegenzug scheiterte Böbings Matthias Kergl an SVW-Torwart Immanuel Franz. In der Schlussphase nahm die Hektik auf dem Platz zu, Schiedsrichter Pascal Dekinger musste sich bei seinen Entscheidungen von beiden Seiten einiges anhören. Böbings David Keßler schoss eine Direktabnahme knapp vorbei (78.).

Als es angesichts der fortgeschrittenen Spielzeit schon sehr nach Unentschieden aussah, gelang Wessobrunn der Führungstreffer. Böbing versuchte die direkte Antwort, doch sowohl Jonas Zinßmeister (88.) als auch Kergl (89.) schossen vorbei. In der Schlussminute verpasste Wessobrunns Jannik Gerg mit einem überhasteten Abschluss die Entscheidung. (Paul Hopp)

SC Böbing - SV Wessobrunn-H. 0:1

Tor: 0:1 (88.) Schmid (Eigentor). Gelbe Karten: Böbing 2, Wessobrunn 2. Schiedsrichter: Pascal Dekinger. Zuschauer: 60.