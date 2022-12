Freier Fall gestoppt, Stimmung gedreht: Die Kickers machen wieder Spaß Winterbilanz Regionalliga (5): Die Würzburger haben nach zwei katastrophalen Jahren wieder in die Spur gefunden

Das wichtigste Ziel in Würzburg wurde bislang erreicht: Der freie Fall ist gestoppt! Wildersinn und Neumann stellten um die erfahrenen Säulen Peter Kurzweg (28 Jahre alt), Daniel Hägele (33) und Saliou Sané klug eine junge Mannschaft zusammen, die Spaß macht. 71 Treffer haben die Kickers bislang erzielt - mit Abstand der beste Wert in der Regionalliga Bayern. Die Würzburger goutieren die spektakulären Vorstellungen mit Wohlwollen. Mit 2.372 Fans im Schnitt sind die Kickers der Zuschauerkrösus. Der Stimmungsumschwung nach zwei katastrophalen Spielzeiten ist geschafft.



Um für das Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Hachingern gerüstet zu sein, überlassen die Würzburger nichts dem Zufall. Deshalb gingen die Kickers nachdem die letzte Partie in Ansbach (Termin 3.12.) abgesagt worden war auch nicht direkt in die Winterpause, sondern trainierten bis Donnerstag, den 15. Dezember noch weiter. FuPa hat Cheftrainer Marco Wildersinn zum Blitzinterview gebeten:



Platz 2 hinter Unterhaching - wie fällt das Winterfazit bei den Kickers aus?

Marco Wildersinn: Sehr positiv. Wir haben einen sehr geringen Rückstand auf Platz eins, aber einen großer Abstand auf Platz drei. Zudem haben wir ein sehr gutes Torverhältnis, daher fällt das Fazit positiv aus.



Was hat gut geklappt, in welchen Bereichen besteht Luft nach oben?

Wir haben offensiv wie defensiv bislang gute Leistungen gezeigt. Trotzdem kann man beide Bereiche noch optimieren. Das heißt, noch mehr klare Torchancen herausspielen und dem Gegner weniger Chancen zulassen. Wir möchten uns bei Standards und Umschaltbewegungen noch weiterentwickeln.



71 Tore - die Fans haben Spaß am Fußball des Marco Wildersinn. Korrekt?

Ja, scheint so zu sein. Die Fans stehen immer hinter uns und unterstützen die Mannschaft bei Heim- und Auswärtsspielen. Wir bekommen stets positive Rückmeldung von ihnen.



Wer konnte sich besonders auszeichnen in der Herbstrunde, wer muss im Frühjahr eine Schippe drauflegen?

Wir haben viele Spieler, die bisher eine gute bzw. sogar sehr gute Saison gespielt haben. Dennoch sehe ich bei den Spielern noch Potential, in welchen Bereichen sie sich verbessern können. Diese Möglichkeiten sehen die Spieler auch selbst und sind ehrgeizig genug, die nächsten Schritte zu gehen.



Wird sich das Gesicht des Kaders im Winter verändern?

Nein, sicherlich nicht. Wir haben einen sehr guten Kader zusammen. Es besteht kein Bedarf groß zu handeln, aber man hat natürlich immer die Augen offen, um eventuell an manchen Stellen etwas zu machen.



Wie sieht der Winterfahrplan aus?

Trainingsauftakt ist am 16. Januar. Ein Trainingslager findet nicht statt. Die Testspielgegner sind noch nicht alle final. Bisher stehen folgende Gegner fest: Bad Mergentheim, Gebenbach, VfR Aalen, Nürnberg II und zwei Gegner suchen wir noch.