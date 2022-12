Ford-Cup in Dessau kehrt im Januar unter das Hallendach zurück Ford-Cup +++ Hochklassiges Teilnehmerfeld trifft sich in der Anhalt Arena

Nachdem die letzte Ausgabe des "FORD GEISSEL Anhalt-CUPs" im zurückliegenden Sommer auf dem satten Grün ausgetragen wurde, kehrt der Ford-Cup in diesem Winter auf sein angestammtes Terrain zurück: Am 7. Januar 2023 lädt Veranstalter Anhalt Sport wieder auf das Parkett der Anhalt Arena in Dessau.