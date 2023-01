Florian Heller übernimmt Mayer-Nachfolge beim TSV Wasserburg – Ex-Profi soll die Wende bringen Trainerwechsel zum Rückrundenstart

Nun hat der TSV den Nachfolger von Mayer verkündet. Zur Rückrunde wird Florian Heller den Landesligisten übernehmen. Heller trainierte in der Hinrunde noch den Regionalliga-Absteiger TSV 1860 Rosenheim und wurde nach einer anhaltenden Negativserie entlassen . Der 40-Jährige soll nun den TSV 1880 wieder in die Spur bringen und den Klassenerhalt sichern.

Wasserburg – Nach dem Abstieg aus der Bayernliga vergangene Saison läuft es auch in der Landesliga Südost für den TSV Wasserburg nicht rund. Nach 20 Spieltagen stehen die Löwen auf dem zwölften Tabellenplatz. In der Heimtabelle reicht es sogar nur für Rang 15. Infolgedessen hat sich der Verein von seinem Coach Harry Mayer nach nur einem halben Jahr zusammen getrennt .

Heller war dreieinhalb Jahre Trainer des TSV 1860 Rosenheim in der Regional- und Bayernliga. Zuvor trainierte er die Jugend und zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching. Als Spieler war Heller nach seiner Jugend beim FC Bayern München unter anderem beim FC Ingolstadt, der SpVgg Greuther Fürth und Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga aktiv. Mit dem 1. FSV Mainz 05 gelang ihm 2009 der Aufstieg in die Bundesliga. Insgesamt lief Heller 181 mal in Liga zwei und 49 mal im deutschen Obergeschoss auf. Dabei gelangen ihm insgesamt 43 Torbeteiligungen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TSV 1880 Wasserburg - Fußball (@wasserburgerloewen)

Jetzt übernimmt der 40-Jährige eine neue Aufgabe beim TSV Wasserburg. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe. Der Verein ist sehr gut strukturiert und die Mannschaft hat enormes Potenzial“, wird der Trainer auf der Vereinsseite zitiert. Los geht es für ihn und seinen neuen Verein am 4. März mit dem Rückrunden-Auftakt gegen den SE Freising. (Sebastian Isbaner)