Nur ein halbes Jahr: 1880 Wasserburg trennt sich von Harry Mayer Zusammenarbeit beendet

"Harry Mayer hat uns im Sommer in einer schwierigen Phase übernommen und damit sehr geholfen", sagt Abteilungsleiter Kevin Klammer, "wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Fakt ist: Die Vorrunde in Landesliga Südost verlief sicherlich nicht so, wie es sich der TSV 1880 Wasserburg vorgestellt hat. Mayer übernahm den Absteiger im Sommer und ging als Tabellenzwölfter nur hauchzart vor den Abstiegsrängen in die Winterpause. Ein Doppelabstieg wäre ein Desaster für den ambitionierten Klub.

Trainer-Tauziehen im Sommer: Wasserburg nahm Streit für Mayer-Verpflichtung in Kauf

Dabei hatten die Löwen offenbar sehr große Hoffnungen in Harry Mayer. Bei seiner Verpflichtung nahmen sie noch einen handfesten Streit mit dem SV Bruckmühl in Kauf. Der Trainer hatte beim Ligakonkurrenten angeblich bereits für die Saison 2022/23 zugesagt, hieß es. Er schloss sich dann aber doch Wasserburg und der SVB war stocksauer.

Sportlich hat es Bruckmühl nicht geschadet, der Klub steht mit acht Punkten Vorsprung auf Platz eins der Landesliga Südost. Der TSV 1880 trennt sich derweil bereits wieder vom damals so begehrten Trainer. Der neue Coach soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden. (moe)